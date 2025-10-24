Punjab Crime: जीजा से था पत्नी का अवैध संबंध, पति को लगा भनक तो दोनों ने मिलकर कर दी हत्या

जागरण संवाददाता, तरनतारन। वीरवार को तरनतारन जिले के पट्टी शहर के वार्ड-19 में शमशेर सिंह शेरा को उसकी पत्नी मंदीप कौर ने अपने जीजा के साथ मिलकर पति को पीटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर फरार आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

मजदूरी करने वाले परिवार से संबंधित शमशेर सिंह शेरा के खिलाफ नशे का केस दर्ज था। शेरा की पत्नी मंदीप कौर ने जीजा गुरलाल सिंह को कहकर पति की जमानत करवा ली। इस दौरान मंदीप कौर के अपने जीजा गुरलाल सिंह के साथ अवैध संबंध बन गए।

शमशेर सिंह शेरा को इसकी भनक लगी तो उसने दो बच्चों के भविष्य का वास्ता देते हुए पत्नी को ऐसा करने से बाज आने को कहा, लेकिन मंदीप कौर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसने साफ कहा कि वह उसे छोड़ देगी लेकिन जीजा को नहीं। दोनों परिवारों के रिश्तेदारों के अलावा पंचायत भी बैठी, लेकिन मंदीप कौर दो माह पहले अपना घर छोड़कर जीजा गुरलाल सिंह के पास रहने लगी।