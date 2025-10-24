Language
    Punjab Crime: जीजा से था पत्नी का अवैध संबंध, पति को लगा भनक तो दोनों ने मिलकर कर दी हत्या

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:33 AM (IST)

    तरनतारन के पट्टी शहर में मंदीप कौर ने अपने जीजा के साथ मिलकर पति शमशेर सिंह शेरा की हत्या कर दी। शमशेर के खिलाफ नशे का केस था, जिसमें गुरलाल सिंह ने जमानत करवाई थी। इसी दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। शमशेर के विरोध करने पर मंदीप ने जीजा के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    पत्नी ने जीजा संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, अवैध संबंध बना हत्या का कारण

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। वीरवार को तरनतारन जिले के पट्टी शहर के वार्ड-19 में शमशेर सिंह शेरा को उसकी पत्नी मंदीप कौर ने अपने जीजा के साथ मिलकर पति को पीटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर फरार आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    मजदूरी करने वाले परिवार से संबंधित शमशेर सिंह शेरा के खिलाफ नशे का केस दर्ज था। शेरा की पत्नी मंदीप कौर ने जीजा गुरलाल सिंह को कहकर पति की जमानत करवा ली। इस दौरान मंदीप कौर के अपने जीजा गुरलाल सिंह के साथ अवैध संबंध बन गए।

    शमशेर सिंह शेरा को इसकी भनक लगी तो उसने दो बच्चों के भविष्य का वास्ता देते हुए पत्नी को ऐसा करने से बाज आने को कहा, लेकिन मंदीप कौर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसने साफ कहा कि वह उसे छोड़ देगी लेकिन जीजा को नहीं। दोनों परिवारों के रिश्तेदारों के अलावा पंचायत भी बैठी, लेकिन मंदीप कौर दो माह पहले अपना घर छोड़कर जीजा गुरलाल सिंह के पास रहने लगी।

    पत्नी को वापस लाने जब शमशेर पहुंचा तो उसे बुरी तरह से पीटा गया। शमशेर सिंह शेरा के भाई बख्शीश सिंह, बहन सुखविंदर कौर प्रिंगड़ी ने बताया कि गुरलाल ने साथियों से मिलकर मंदीप कौर के कहने पर शमशेर सिंह शेरा की हत्या की है। डीएसपी पट्टी लवकेश सैणी का कहना है कि पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं।