    'हम कांग्रेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे', विवादों के बीच सोशल मीडिया पर बोलीं नवजोत कौर सिद्धू

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:35 PM (IST)

    पंजाब के अमृतसर से खबर है कि नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के साथ रहने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह हमेशा कांग्रेस के साथ थ ...और पढ़ें

    विवादों के बीच डॉ. नवजोत कौर की इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट (फोटो: जागरण)

    अनुज शर्मा, अमृतसर। क्रिकेटर व पूर्व कांग्रेस पंजाब प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने चल रहे विवाद के बीच इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म X पर डाले ताजा संदेश के जरिये खुलकर कांग्रेस हाईकमान के प्रति निष्ठा जताई है। ट्वीट में सिद्धू ने साफ किया कि वह कांग्रेस के साथ थे, हैं और रहेंगे तथा पंजाब की जीत को गांधी परिवार को समर्पित करेंगे।

    डॉ. नवजोत कौर ने लिखा- हम कांग्रेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम अपने पंजाब राज्य में जीत हासिल करेंगे और इसे अपनी सादगीभरी, प्रेम करने वाली और त्यागमयी गांधी परिवार को समर्पित करेंगे।

    हमारे 70% सक्षम, ईमानदार और वफादार नेताजिन्हें आपने पार्टी से अलग कर दिया हैमेरे संपर्क में हैं, और वे कांग्रेस टिकटों के लिए पूरी तरह योग्य और जीतने वाले उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पंजाब जीतेगी, चाहे आप 70% सीटें बर्बाद करने पर ही क्यों न ध्यान केंद्रित कर रहे हों, जहां आपने पहले ही कमजोर और अप्रभावी लोगों को डमी टिकट दे दिए हैं।

    हाल ही में नवजोत कौर सिद्धू ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया था कि पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए 500 करोड़ रुपये के ‘सूटकेस’ की जरूरत होती है, जिससे प्रदेश कांग्रेस में भूचाल आ गया।

    इस बयान के बाद पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया, जबकि नवजोत कौर ने वड़िंग व अन्य वरिष्ठ नेताओं पर भ्रष्टाचार और टिकट बेचने के गंभीर आरोप दोहराए।