    तनखैया घोषित होने के बाद वल्टोहा पहुंचे तरनतारन, श्री दरबार साहिब के जोड़ा घर व लंगर हाल में की सेवा

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश के तहत, पूर्व विधायक विरसा सिंह वल्टोहा ने श्री दरबार साहिब तरनतारन के जोड़ा घर में सेवा निभाई और लंगर में झूठे बर्तन साफ ...और पढ़ें

    तरनतारन के श्री दरबार साहिब में सेवा करते हुए विरसा सिंह वल्टोहा।

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। श्री अकाल तख्त साहिब से जारी हुए आदेश के तहत पूर्व विधायक विरसा सिंह वल्टोहा ने शनिवार श्री दरबार साहिब तरनतारन के जोड़ा घर में सेवा निभाई। उपरांत गुरु के लंगर में जाकर झूठे बर्तन भी साफ किए। विधानसभा हलका खेमकरण के पूर्व विधायक विरसा सिंह वल्टोहा के खिलाफ श्री अकाल तख्त साहिब से हुक्मनामा जारी हुआ था। जिसमें उन्हें शिअद से दस वर्ष लिए निष्काशित किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्री अकाल तख्त साहिब के तत्कालीन जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की अगुवाई में पांच सिंह साहिबान की बैठक उपरांत वसील से आदेश सुनाया गया था। जिसके बाद वल्टोहा ने खुद ही शिअद से त्याग पत्र दे दिया। करीब एक वर्ष बाद वल्टोहा द्वारा अपील की गई कि उनके खिलाफ सुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। जिसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब के मौजूदा जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के नेतृत्व में पांच सिंह साहिबान की बैठक उपरांत वल्टोहा को चेतावनी दी गई कि भविष्य में कभी भी किसी धार्मिक शख्सियत के खिलाफ बयानबाजी न करें। जारी आदेश मुताबिक श्री हरिमंदिर साहिब में सेवा निभाने के बाद विरसा सिंह वल्टोहा ने श्री दरबार साहिब तरनतारन के जोड़ा घर व लंगर हाल में सेवा निभाई।