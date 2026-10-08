पंजाब कांग्रेस में अध्यक्ष बदला, क्या अब खत्म होगा पार्टी का अंदरूनी कलह? विजय इंदर सिंगला ने बताया सबकुछ
पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष परगट सिंह और प्रभारी सचिन पायलट ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल का दौरा किया।
HighLights
परगट सिंह और सचिन पायलट ने गोल्डन टेंपल में मत्था टेका।
विजय इंदर सिंगला ने पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया।
2027 में पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाने का लक्ष्य।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष परगट सिंह और नए प्रभारी सचिन पायलट गुरुवार को अमृतसर पहुंचे। यहां उन्होंने गोल्डन टेंपल में मत्था टेका और गुरु का आशीर्वाद लिया। इस बीच कांग्रेस नेता विजय इंदर सिंगला भी मौजूद रहे।
चुनावी चर्चाओं को लेकर कांग्रेस नेता विजय इंदर सिंगला ने भी प्रतिक्रिया दी और पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर अपनी दावेदारी पर बात रखी।
विजय इंदर ने कहा कि पूरी कांग्रेस लीडरशिप गुरु का आशीर्वाद लेने श्री हरमंदिर साहिब आई है और उन्होंने इस दौरे को पार्टी के लिए एक नई शुरुआत बताया।
अपनी दावेदारी पर क्या बोले इंदर सिंगला?
विजय इंदर सिंगला ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य संगठन को मजबूत करना और भविष्य में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाना है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर विचार किए जाने की अटकलों पर सिंगला ने कहा कि वे खुद को पार्टी का सिपाही मानते हैं और उन्हें सौंपी गई हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया है।
उन्होंने कहा कि अब यह जिम्मेदारी परगट सिंह को सौंप दी गई है और पूरी कांग्रेस लीडरशिप उनके साथ एकजुट है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक पार्टी का सिपाही हूं।
मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। देश भर में पार्टी ने संगठन में जहां भी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, हमने हमेशा मिलकर काम किया है। आज परगट सिंह जी को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है और पूरी कांग्रेस पार्टी यहां मौजूद है।- विजय इंदर सिंगला, कांग्रेस नेता
पार्टी में एकता के बारे में पूछे गए सवालों पर सिंगला ने कहा कि कांग्रेस हमेशा एकजुट रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने माना कि नेताओं की राय अलग-अलग हो सकती है और वे मुद्दों को अलग तरह से देख सकते हैं।
लेकिन जब पार्टी राहुल गांधी और पंजाब व देश की तरक्की की बात आती है, तो कांग्रेस नेता हमेशा साथ मिलकर काम करते हैं।
सिंगला ने कहा, "और यह आपके सामने है... हम, यानी पूरी कांग्रेस पार्टी, पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं और भविष्य में भी साथ रहेंगे। मुझे नहीं लगता था कि लोगों के बीच कोई मतभेद होगा, लेकिन जब पार्टी की बात आती है, तो पूरी लीडरशिप एक साथ है और साथ ही रहेगी।"
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विधानसभा चुनाव को लेकर बोले सिंगला?
2027 के विधानसभा चुनावों पर सिंगला ने कहा कि नई लीडरशिप एक एकजुट टीम के तौर पर काम करेगी ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके।
उन्होंने कहा, "नई लीडरशिप एक एकजुट टीम का प्रतिनिधित्व करती है जो पार्टी को मजबूत करने और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मिलकर काम करेगी।"
विपक्ष की "25 साल के कॉन्ट्रैक्ट" वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए सिंगला ने कहा कि सत्ता किसी को हमेशा के लिए लीज पर नहीं दी जाती है। उन्होंने बताया कि राजा वडिंग ने लगभग साढ़े चार साल तक काम किया और अब यह जिम्मेदारी परगट सिंह को सौंप दी गई है। अकाली दल के नेताओं ने कभी सत्ता में 25 साल के कार्यकाल की बात कही थी, लेकिन सत्ता ऐसी चीज नहीं है जो किसी को हमेशा के लिए लीज पर दी जाए।"
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