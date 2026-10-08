पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल! सचिन पायलट और परगट सिंह ने गोल्डन टेंपल में टेका मत्था; चुनाव को लेकर मंथन शुरू

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष परगट सिंह और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी व महासचिव सचिन पायलट ने गुरुवार को अमृतसर में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और गुरु का आशीर्वाद लिया।

दर्शन के बाद परगट सिंह ने कहा कि वे गुरु साहिब का धन्यवाद करने और उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक चर्चा बाद में की जाएगी।

आज हम सिर्फ गुरु साहिब का धन्यवाद करने आए हैं। हम जिन दरवाजों पर खड़े हैं, उन्होंने कभी हमलावरों को बर्दाश्त नहीं किया और न ही नफरत की राजनीति को बर्दाश्त किया और आज उद्देश्य सिर्फ गुरु का शुक्रिया अदा करना और उनका आशीर्वाद लेना है। हम राजनीति भी करेंगे, लेकिन एक-दो दिन बाद, क्योंकि यह जगह उसके लिए नहीं है।- परगट सिंह, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष

जालंधर से तीन बार विधायक रहे परगट सिंह

परगट सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और जालंधर कैंट से तीन बार विधायक रहे हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला।

सिंह और पायलट सुबह अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर जमा हुए थे। दोनों नेता एयरपोर्ट से बाहर निकले तो स्वागत के लिए ढोल बजाए गए।