मैड संधू हत्याकांड में 'शूटर' परमिंदर काका अहमदाबाद से गिरफ्तार, गोल्डी ढिल्लों गैंग से निकला कनेक्शन
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू हत्याकांड में एक आरोपी परमिंदर काका को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी गोल्डी ढिल्लों गैंग से जुड़ा है।
HighLights
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मैड संधू हत्याकांड में आरोपी पकड़ा।
गिरफ्तार आरोपी परमिंदर काका गोल्डी ढिल्लों गैंग से जुड़ा है।
परमिंदर काका ने इन्फ्लुएंसर मैड संधू पर गोली चलाई थी।
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को पंजाब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू के हत्याकांड मामले में बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) अजीत राजियन ने बताया कि आरोपी की पहचान परमिंदर काका उर्फ परमिंदर प्रसाद के तौर पर हुई है। वह गोल्डी ढिल्लों गैंग से जुड़ा था और उसने ही इन्फ्लुएंसर पर गोली चलाई थी।
मैड संधू हत्याकांड
जाने-माने पंजाबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू की 3 अक्टूबर को पंजाब के अमृतसर में लोहारका रोड इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस के मुताबिक, लोहारका रोड पर मैड संधू कार वाशिंग सेंटर पर अपनी गाड़ी धुलवाने आए थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश हमलावरों ने उन पर फायरिंग की। अपराध करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
मैड संधू को गोली लगने के बाद तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल सबूतों की भी जांच की।
डीजीपी अजीत राजियन ने कहा कि गिरफ्तारी और जांच के बारे में और जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। DGP ने बताया, 'जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसकी भूमिका शूटर की थी। उसने ही गोली चलाई और बाइक का भी इंतजाम किया था।'
संधू के कंटेंट को लेकर हुई थी आलोचना
मैड संधू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह पॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेकअप आर्टिस्टी और जेंडर से जुड़े मुद्दों पर बात करते थे।
मैड संधू के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.26 लाख फॉलोअर्स थे और उन्होंने पंजाबी फिल्म 'ओये भोले ओये' में एक्टिंग भी की थी।
संधू को एक अलग कंटेंट स्टाइल और फैशन पसंद को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना और विरोध का भी सामना करना पड़ा था।
कुछ महीने पहले, एक निहंग सिख ने उनके सोशल मीडिया कंटेंट और कपड़ों पर आपत्ति जताई थी और उनसे कहा था कि उनके वीडियो का युवाओं पर बुरा असर पड़ेगा।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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