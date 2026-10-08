मैड संधू हत्याकांड में 'शूटर' परमिंदर काका अहमदाबाद से गिरफ्तार, गोल्डी ढिल्लों गैंग से निकला कनेक्शन

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को पंजाब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू के हत्याकांड मामले में बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) अजीत राजियन ने बताया कि आरोपी की पहचान परमिंदर काका उर्फ परमिंदर प्रसाद के तौर पर हुई है। वह गोल्डी ढिल्लों गैंग से जुड़ा था और उसने ही इन्फ्लुएंसर पर गोली चलाई थी।

मैड संधू हत्याकांड जाने-माने पंजाबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू की 3 अक्टूबर को पंजाब के अमृतसर में लोहारका रोड इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक, लोहारका रोड पर मैड संधू कार वाशिंग सेंटर पर अपनी गाड़ी धुलवाने आए थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश हमलावरों ने उन पर फायरिंग की। अपराध करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मैड संधू को गोली लगने के बाद तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल सबूतों की भी जांच की। डीजीपी अजीत राजियन ने कहा कि गिरफ्तारी और जांच के बारे में और जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। DGP ने बताया, 'जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसकी भूमिका शूटर की थी। उसने ही गोली चलाई और बाइक का भी इंतजाम किया था।'