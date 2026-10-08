'गरीब के बच्चों तक डिजिटल लर्निंग की पहुंच', पीएम मोदी ने बताया मोबाइल और इंटरनेट ने कैसे दूर की कई बाधाएं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार, 8 सितंबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा, 'मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को बिना बाधा चालू रखा।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'बीते 10-12 वर्षों में मोबाइल फोन, आधुनिक कम्युनिकेशन के माध्यम के साथ-साथ अच्छे शासन का भी एक अहम अंग बनकर सामने आया है। हमने इस बात पर ध्यान दिया कि मोबाइल फोन और दूसरे टेलीकॉम हार्डवेयर भारत में ही बनाए जाएं।'

पीएम मोदी ने इस समारोह में बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर को भी याद करते हुए कहा, 'उन्होंने अलग-अलग किरदारों के जरिए दर्शकों का दिल जीता।' नाना पाटेकर का निधन आज गुरुवार, 8 अक्टूबर की सुबह गोवा में हुआ। डिजिटल इंडिया' अभियान के केंद्र में मोबाइल फोन पीएम मोदी ने कहा, 'एक दशक पहले, भारत में डिजिटल अंतर एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आधुनिक तकनीक का फायदा उठाना कुछ ही लोगों तक सीमित होता जा रहा था। सिर्फ जिनके पास साधन थे, वे ही आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकते थे। भारत में ऐसी ही स्थिति बन रही थी।'

पीएम ने आगे कहा, 'डिजिटल इंडिया अभियान ने इस स्थिति को बदलने का फैसला किया और इसके केंद्र में मोबाइल फोन था। तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में बहुत बड़ी कोशिश की गई। टेलीकॉम सेक्टर में सभी जरूरी सुधार किए गए और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया।'

पीएम ने कहा, 'टेलीकॉम सेक्टर में हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसमें 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस' ने भी अहम भूमिका निभाई है। इन सभी प्रयासों के जरिए, भारत के आम नागरिकों के लिए मोबाइल फोन और डेटा तक पहुंच आसान और सस्ती हो गई है और आज यह भारत के लोगों के जीवन को आसान बना रहा है।'

गेमिंग सेक्टर में 50 करोड़ लोग पीएम मोदी ने गेमिंग सेक्टर में लोगों की रुचि को देखते हुए बताया, 'अनुमान है कि आज भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से गेमिंग सेक्टर से जुड़े हैं। इनमें से बहुत बड़ी संख्या भारत के युवाओं की है। इसमें टियर-2 और टियर-3 शहरों के युवा भी शामिल हैं।'

पीएम ने नाना पाटेकर को किया याद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर कहा, 'आज सुबह यह खबर आई कि मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वे एक असाधारण कलाकार थे जिन्होंने अलग-अलग किरदारों के जरिए दर्शकों का दिल जीता।'