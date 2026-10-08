'सिर्फ हथियार नहीं, डेटा-ड्रोन से दुश्मनों को थका रही IAF'; वायुसेना दिवस पर पीएम मोदी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश आज गुरुवार, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम वीडियो संदेश दिया है। पीएम मोदी ने वायुसेना के पराक्रम की तारीफ की।

प्रधानमंत्री मोदी ने वायुसेना दिवस के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पीएम ने आसमान में भारत की ताकत के बारे में बताया।

डेटा-ड्रोन से ऑपरेशन सिंदूर तक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, '8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं।'

पीएम ने आगे कहा, 'आसमान की बातें तो निराली होती ही हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय दे करके भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हमें सुरक्षा का अहसास दिलाया है।'