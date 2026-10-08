'सही दिशा में बढ़ रही है IAF, लेकिन आधुनिकीकरण की गति बढ़ानी होगी', वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का बड़ा बयान

पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना सही दिशा में आगे बढ़ रही है लेकिन उसकी गति बढ़ानी होगी। तेजी से बदल रही तकनीक के दौर में वायुसेना को अपनी क्षमताएं बढ़ाने की जरूरत है। यह बात वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कही है। वह वायुसेना की 94 वीं वर्षगांठ के मौके पर बोल रहे थे।

विदित हो कि एयर चीफ मार्शल सिंह इसी महीने अवकाश ग्रहण करेंगे। वायुसेना प्रमुख ने हल्के लड़ाकू विमान एमके-1 ए के मिलने में हो रही देरी पर चिंता जताई। आगे कहा, विमान प्राप्ति का सिलसिला शुरू होने के लिए वायुसेना निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के लगातार संपर्क में है। हम एचएएल के वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस वित्त वर्ष में हमें उचित संख्या में लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। एलसीए एमके-1 ए भारत में डिजायन, विकसित और बनाया जा रहा फोर प्लस पीढ़ी का लड़ाकू विमान है।

उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्रालय ने 2021 में एचएएल के साथ 48 हजार करोड़ रुपये में 83 तेजस एमके-1 ए लड़ाकू विमान खरीद का सौदा किया था। इस सौदे के अनुसार मार्च 2024 में पहला विमान मिल जाना था लेकिन अभी तक एक भी विमान वायुसेना को नहीं मिला है।

विदित हो कि भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए लेकिन इस समय उसके पास महज 29 स्क्वाड्रन हैं। एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा, वायुसेना एलसीए एमके-2 विमान बनाने के कार्यक्रम की पक्षधर है, साथ ही 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद भी जरूरी मानती है।

इसी के साथ वायुसेना मध्यम क्षमता वाले परिवहन विमान, मध्यम क्षमता वाले हेलीकाप्टर और अन्य संसाधनों की खरीद को भी जरूरी मानती है। इनकी खरीद से संबंधित समझौतों पर इसी वित्त वर्ष या अगले वित्त वर्ष में हस्ताक्षर होने की पूरी उम्मीद है।