पंजाब CM के OSD ने लगाया FIR सार्वजनिक करने का आरोप, CBI अदालत में दाखिल की अवमानना याचिका 

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर पंजाब में कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क की जांच कर रही सीबीआइ की एफआइआर बुधवार को सार्वजनिक होने पर सवाल खड़े हो गए हैं।

सीबीआइ ने इस मामले में जिन छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, उनमें से एक मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर घुम्मन ने चंडीगढ़ स्थित सीबीआइ कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है।

याचिका में कहा गया है कि सीबीआइ ने केस संवेदनशील होने का हवाला देते हुए एफआइआर को सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड न करने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने सीबीआइ की यह मांग स्वीकार कर ली थी।

इसके बावजूद एफआइआर को मीडिया और आम लोगों के बीच उपलब्ध करवा दिया गया, इसलिए उन्होंने सीबीआइ की जांच टीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ, इस मामले में सीबीआइ की ओर से समन जारी होने के बावजूद ओएसडी राजबीर घुम्मन बुधवार को पेश नहीं हुए।