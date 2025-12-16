Video: अमृतसर में तेज रफ्तार गाड़ी की जोरदार टक्कर से साइकिल सवार की मौत, कई फीट हवा में उलककर दूर जाकर गिरा युवक

जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना कैंटोनमेंट के अधीन पड़ते माहला गांव के पास तेज रफ्तार कार ने गलत तरीके से फुटपाथ पर साइकिल चढ़ा रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान साइकिल सवार कई फुट हवा में ऊपर उछला।

मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा स्वजनों के हवाले कर दिया है। आरोपित कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेकिन आरोपित चालक फरार है।माहला में रहने वाले जसपाल सिंह ने बताया कि उनकी किराने की दुकान है।

मंगलवार की दोपहर वह अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। इस बीच एक साइकिल पर सवार राज कुमार निवासी काले गांव गलत तरीके से फुटपाथ के जरिए सड़क के दूसरी तरफ जाने का प्रयास कर रहा था। उसने अपनी साइकिल फुटपाथ की तरफ मोड़ी और पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी।