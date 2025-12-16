Language
    Video: अमृतसर में तेज रफ्तार गाड़ी की जोरदार टक्कर से साइकिल सवार की मौत, कई फीट हवा में उलककर दूर जाकर गिरा युवक

    By Naveen Rajput Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:24 PM (IST)

    अमृतसर के माहला गांव में एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर गलत तरीके से साइकिल चढ़ा रहे युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने श ...और पढ़ें

    अमृतसर: फुटपाथ पर साइकिल चढ़ाने के दौरान तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की मौत

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना कैंटोनमेंट के अधीन पड़ते माहला गांव के पास तेज रफ्तार कार ने गलत तरीके से फुटपाथ पर साइकिल चढ़ा रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान साइकिल सवार कई फुट हवा में ऊपर उछला।

    मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा स्वजनों के हवाले कर दिया है। आरोपित कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेकिन आरोपित चालक फरार है।माहला में रहने वाले जसपाल सिंह ने बताया कि उनकी किराने की दुकान है।

    मंगलवार की दोपहर वह अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। इस बीच एक साइकिल पर सवार राज कुमार निवासी काले गांव गलत तरीके से फुटपाथ के जरिए सड़क के दूसरी तरफ जाने का प्रयास कर रहा था। उसने अपनी साइकिल फुटपाथ की तरफ मोड़ी और पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि साइकल सवार हवा में कई फुट ऊपर से नीचे गिरा। घटना के बाद आरोपित कार सहित फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने राजकुमार को अस्पताल ले जाने का प्रयास किया। लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी।