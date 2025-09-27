सुखबीर बादल के काफिले में गाड़ियों की टक्कर, बस से टकराई थार; फॉर्च्यूनर भी क्षतिग्रस्त
अकाली दल सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुखबीर सिंह बादल के काफिले की गाड़ियां अजनाला क्षेत्र में आपस में टकरा गईं। तेज रफ्तार बस आगे जा रही फॉर्च्यूनर से टकराई और फिर पीछे से आ रही डीएसपी की थार बस से जा टकराई। एयर बैग खुलने से बड़ा हादसा टल गया। सुखबीर बादल अजनाला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अकाली दल सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुखबीर सिंह बादल के काफिले की गाड़ियां शनिवार की दोपहर अजनाला क्षेत्र आपस में टकरा गईं। उनके काफिले में तेज रफ्तार बस आगे जा रही फॉर्च्यूनर में जा टकराई और फिर पीछे से आ रही तेज रफ्तार डीएसपी इंद्रजीत सिंह की थार आगे बस में जा टकराई।
थार और फॉर्च्यूनर के एयर बैग खुल गए। हादसे में किसी तरह के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे के बाद 15 मिनट काफिला वहीं रुका रहा। बता दें कि सुखबीर बादल शनिवार को अजनाला क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे।
