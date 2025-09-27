सुखबीर बादल के काफिले में गाड़ियों की टक्कर, बस से टकराई थार; फॉर्च्यूनर भी क्षतिग्रस्त

अकाली दल सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुखबीर सिंह बादल के काफिले की गाड़ियां अजनाला क्षेत्र में आपस में टकरा गईं। तेज रफ्तार बस आगे जा रही फॉर्च्यूनर से टकराई और फिर पीछे से आ रही डीएसपी की थार बस से जा टकराई। एयर बैग खुलने से बड़ा हादसा टल गया। सुखबीर बादल अजनाला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे।

सुखबीर बादल के काफिले में गाड़ियों की टक्कर। फोटो जागरण