अमृतसर में उत्तराखंड का व्यापारी कोडीन सीरप के साथ गिरफ्तार
अमृतसर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उत्तराखंड के रुड़की जिले के एक कारोबारी अनुज कुमार सिंह को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 200 कोडीन सीरप की बोतलें और नशीला पाउडर बरामद हुआ है। आरोपी डिजिटल विजिन फार्मा कंपनी का मालिक है, जो जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में मादक पदार्थ सप्लाई करता था। अदालत ने उसे दो दिन के रिमांड पर भेजा है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मंगलवार रात को उत्तराखंड के रुड़की जिले के कारोबारी अनुज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है।
आरोपित के कब्जे से 200 कोडीन सीरप की बोतलें और नशीला पाउडर बरामद किया गया है। आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे दो दिन के रिमांड पर भेजा है। एनसीबी को सूचना मिली थी कि डिजिटल विजिन फार्मा कंपनी का मालिक जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में कोडीन सीरप की बोतलें और मादक पदार्थ सप्लाई कर रहा है।
