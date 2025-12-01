अमृतसर: लोपोके नाले में तैरता मिला अज्ञात युवक का शव, हत्या की आशंका से इलाके में मचा हड़कंप

अनुज शर्मा, अमृतसर। अमृतसर के कस्बा लोपोके में नाले (सूए) की पटरी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई प्रशोतम शर्मा के अनुसार, सूचना मिली थी कि नाले की पटरियों के किनारे झाड़ियों में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब 35 वर्षीय युवक का शव बरामद किया। मृतक ने पीले रंग की जैकेट और नीली रंग की जींस पहनी हुई थी।

शव के बिल्कुल पास हीरो कंपनी की काले रंग की मोटरसाइकिल मिली, जिसका नंबर PB 17 A 9855 है।

आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर मृतक की कोई पहचान नहीं हो सकी। शव की हालत और स्थान को देखते हुए पुलिस को आशंका है कि युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है।

घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी नीरज कुमार और थाना लोपोके के प्रभारी नरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान होने तक के लिए 72 घंटे तक अजनाला मोर्चरी में सुरक्षित रखवाने के आदेश दिए हैं।