Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर: लोपोके नाले में तैरता मिला अज्ञात युवक का शव, हत्या की आशंका से इलाके में मचा हड़कंप

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:44 AM (IST)

    अमृतसर के लोपोके कस्बे में नाले के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस को आशंका है कि युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस ने धारा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लोपोके कस्बे के नाले से मिला अज्ञात युवक का शव (फोटो: जागरण)

    अनुज शर्मा, अमृतसर। अमृतसर के कस्बा लोपोके में नाले (सूए) की पटरी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई प्रशोतम शर्मा के अनुसार, सूचना मिली थी कि नाले की पटरियों के किनारे झाड़ियों में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब 35 वर्षीय युवक का शव बरामद किया। मृतक ने पीले रंग की जैकेट और नीली रंग की जींस पहनी हुई थी।

    शव के बिल्कुल पास हीरो कंपनी की काले रंग की मोटरसाइकिल मिली, जिसका नंबर PB 17 A 9855 है।

    आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर मृतक की कोई पहचान नहीं हो सकी। शव की हालत और स्थान को देखते हुए पुलिस को आशंका है कि युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है।

    घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी नीरज कुमार और थाना लोपोके के प्रभारी नरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान होने तक के लिए 72 घंटे तक अजनाला मोर्चरी में सुरक्षित रखवाने के आदेश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस संबंध में पुलिस ने धारा 174 CrPC के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पहचान होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।