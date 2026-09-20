ब्रिटेन में सिख बस ड्राइवर पर हमला! दाढ़ी खींचकर नीचे उतारा, बिक्रम मजीठिया ने जताया कड़ा ऐतराज
ब्रिटेन के टेलफोर्ड में सिख बस चालक से मारपीट और बस छीनने के मामले में आरोपी गिरफ्तार किया है। घटना पर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने विरोध जताया है।
HighLights
ब्रिटेन के टेलफोर्ड में सिख बस चालक पर हमला, बस चोरी।
चालक की दाढ़ी खींचने का आरोप, पुलिस जांच जारी।
बिक्रम मजीठिया ने घटना की निंदा की, कार्रवाई की मांग।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। ब्रिटेन के टेलफोर्ड में शुक्रवार शाम एक सिख बस चालक के साथ कथित मारपीट और उसकी बस चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान चालक को बस से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद बस लेकर भागे व्यक्ति ने सड़क के गलत तरफ वाहन चलाते हुए कई कारों को टक्कर मार दी।
ब्रिटेन की वेस्ट मर्सिया पुलिस ने घटना के बाद एक 33 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, चालक को गंभीर चोट नहीं आई और चिकित्सकों ने मौके पर उसका उपचार किया। पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार 18 सितंबर की शाम करीब 6:37 बजे मेडली इलाके की कोर्ट स्ट्रीट पर बस चालक से मारपीट की सूचना मिली थी। जांच के अनुसार, मारपीट के दौरान चालक को बस से बाहर निकाल दिया गया।
इसके बाद आरोपी बस लेकर पार्क वे होते हुए हाई स्ट्रीट की ओर चला गया। इस दौरान वह सड़क के गलत तरफ बस चलाता रहा और कई वाहनों को टक्कर मार दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को रुकवाया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।
शुरुआत में पुलिस ने उस पर लूट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के संदेह में कार्रवाई की थी। बाद में पुलिस ने 19 सितंबर को बताया कि 33 वर्षीय व्यक्ति पर कई अन्य आरोप भी लगाए गए हैं और उसे हिरासत में रखा गया है।
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दाढ़ी खींचने का दावा, Video वायरल
घटना से जुड़े प्रसारित वीडियो में बस चालक के साथ मारपीट किए जाने और उसकी दाढ़ी खींचे जाने का दावा किया गया है। हालांकि, पुलिस की आधिकारिक सूचना में दाढ़ी खींचने या घटना के धार्मिक कारणों की पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए इस पहलू को पुलिस जांच पूरी होने तक आरोप के रूप में ही देखा जा रहा है। भारतीय मीडिया रिपोर्टों में भी वीडियो के आधार पर इस घटना को सिख चालक पर हमले के रूप में बताया गया है।
चालक को अस्पताल ले जाया गया
वेस्ट मर्सिया पुलिस के अनुसार, बस चालक को मामूली चोटें आई थीं। पहले मौके पर चिकित्साकर्मियों ने उसका परीक्षण किया और बाद में उसे आगे के उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि घटना में अन्य किसी व्यक्ति के घायल होने की जानकारी नहीं है। पुलिस ने यह भी बताया कि अधिकारी घटना की पूरी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं।
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अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने जताया विरोध
घटना को लेकर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने इंटरनेट मीडिया पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि टेलफोर्ड में सिख बस चालक के साथ हुआ हमला चिंताजनक है। मजीठिया ने दावा किया कि चालक की दाढ़ी खींची गई और उसे बस से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद बस कई वाहनों से टकराई।
उन्होंने धार्मिक पहचान को निशाना बनाकर होने वाले हमलों की निंदा करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से ब्रिटेन के अधिकारियों के समक्ष मामला उठाने, पूरी जांच कराने, जिम्मेदारी तय करने और सिख समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मजीठिया का यह बयान उनके राजनीतिक रुख के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
पुलिस ने लोगों से मांगी घटना की जानकारी
पुलिस ने घटना से संबंधित प्रत्यक्षदर्शियों और फुटेज रखने वाले लोगों से जानकारी देने की अपील की है। विशेष रूप से कोर्ट स्ट्रीट, पार्क वे और हाई स्ट्रीट इलाके में लगे सीसीटीवी, वाहन कैमरों, मोबाइल फोन या दरवाजे पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने को कहा गया है। पुलिस ने कहा है कि ऐसी फुटेज जांच में मदद कर सकती है।
19 सितंबर को पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं, जिनमें वाहन छीनना, मारपीट, हत्या के प्रयास से संबंधित आरोप, खतरनाक वाहन चलाना, लूट, चोरी, जान से मारने की धमकी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले शामिल हैं। उसे हिरासत में रखा गया है और सोमवार को अदालत में पेश किया जाना है।
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