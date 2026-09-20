डिजिटल डेस्क, अमृतसर। ब्रिटेन के टेलफोर्ड में शुक्रवार शाम एक सिख बस चालक के साथ कथित मारपीट और उसकी बस चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान चालक को बस से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद बस लेकर भागे व्यक्ति ने सड़क के गलत तरफ वाहन चलाते हुए कई कारों को टक्कर मार दी।

ब्रिटेन की वेस्ट मर्सिया पुलिस ने घटना के बाद एक 33 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, चालक को गंभीर चोट नहीं आई और चिकित्सकों ने मौके पर उसका उपचार किया। पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार 18 सितंबर की शाम करीब 6:37 बजे मेडली इलाके की कोर्ट स्ट्रीट पर बस चालक से मारपीट की सूचना मिली थी। जांच के अनुसार, मारपीट के दौरान चालक को बस से बाहर निकाल दिया गया।

इसके बाद आरोपी बस लेकर पार्क वे होते हुए हाई स्ट्रीट की ओर चला गया। इस दौरान वह सड़क के गलत तरफ बस चलाता रहा और कई वाहनों को टक्कर मार दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को रुकवाया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।

शुरुआत में पुलिस ने उस पर लूट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के संदेह में कार्रवाई की थी। बाद में पुलिस ने 19 सितंबर को बताया कि 33 वर्षीय व्यक्ति पर कई अन्य आरोप भी लगाए गए हैं और उसे हिरासत में रखा गया है।

चालक को अस्पताल ले जाया गया वेस्ट मर्सिया पुलिस के अनुसार, बस चालक को मामूली चोटें आई थीं। पहले मौके पर चिकित्साकर्मियों ने उसका परीक्षण किया और बाद में उसे आगे के उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि घटना में अन्य किसी व्यक्ति के घायल होने की जानकारी नहीं है। पुलिस ने यह भी बताया कि अधिकारी घटना की पूरी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं।

उन्होंने धार्मिक पहचान को निशाना बनाकर होने वाले हमलों की निंदा करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से ब्रिटेन के अधिकारियों के समक्ष मामला उठाने, पूरी जांच कराने, जिम्मेदारी तय करने और सिख समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मजीठिया का यह बयान उनके राजनीतिक रुख के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस ने लोगों से मांगी घटना की जानकारी पुलिस ने घटना से संबंधित प्रत्यक्षदर्शियों और फुटेज रखने वाले लोगों से जानकारी देने की अपील की है। विशेष रूप से कोर्ट स्ट्रीट, पार्क वे और हाई स्ट्रीट इलाके में लगे सीसीटीवी, वाहन कैमरों, मोबाइल फोन या दरवाजे पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने को कहा गया है। पुलिस ने कहा है कि ऐसी फुटेज जांच में मदद कर सकती है।