अंबेडकर प्रतिमा से छेड़छाड़ पर अमृतसर में संत समाज का फूटा गुस्सा, हफ्ते का अल्टीमेटम; आंदोलन की दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से कथित छेड़छाड़ के मामले को लेकर संत समाज ने पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। धूणा साहिब ट्रस्ट की अगुआई में संत समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार और प्रशासन को आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। उनका कहना है कि तय अवधि में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश के अलग-अलग जिलों में धरने और प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे।

संत समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ का मामला गंभीर है। इससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।

संत समाज की ओर से कहा गया कि सरकार को कार्रवाई के लिए एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है। इस अवधि में यदि नामजद या कथित आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो आंदोलन को जिला स्तर तक ले जाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में धरने और विरोध प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी गई है।