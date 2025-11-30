अमृतसर: विवाह समारोह में सूट-बूट में आए दो चोर, शगुन के पैसों से भरा बैग लेकर फरार
अमृतसर के एक मैरिज पैलेस में शादी समारोह के दौरान दो चोर शगुन के पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में सूट-बूट पहने संदिग्ध विवाह में घूमते दिखे और मौका पाकर बैग चुरा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना गेट हकीमां के तहत आते झब्बाल रोड स्थित एक पैलेस में चल रहे विवाह समारोह में शगुन के पैसों से भरा बैग लेकर दो चोर फरार हो गए। दोनों आरोपित सूट बूट पहनकर पहुंचे थे। परिवार ने मैरिज पैलेस प्रबंधन के साथ जब वहां सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो मामला साफ हो गया। दो संदिग्ध वहां शादी में दिखे और वही शगुन के पैसों वाला बैग लेकर फरार हुए हैं।
झब्बाल रोड पर एक पैलेस में शादी का आयोजन चल रहा था। दूल्हा और दुल्हन पक्ष दोनों के लोग शादी में पहुंचे हुए थे। इस बीच एकाएक लड़के पक्ष का पैसों से भरा बैग चोरी हो गया। जब काफी तलाश करने पर बैग नहीं मिला तो वहां अफरातफरी मच गई।
लोगों ने मैरिज पैलेस के प्रबंधन से बात की और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। वहां दो अज्ञात युवक दिखे जो सूट-बूट पहनकर पहुंचे हुए थे। वह सारे विवाह में इधर-उधर घूमते रहे। जैसे ही मौका मिला नकदी वाला बैग चोरी कर फरार हो गए। बता दें कि इससे पहले ऐसे मामले जालंधर और लुधियाना में भी सामने आ चुके हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।