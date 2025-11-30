अमृतसर: विवाह समारोह में सूट-बूट में आए दो चोर, शगुन के पैसों से भरा बैग लेकर फरार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना गेट हकीमां के तहत आते झब्बाल रोड स्थित एक पैलेस में चल रहे विवाह समारोह में शगुन के पैसों से भरा बैग लेकर दो चोर फरार हो गए। दोनों आरोपित सूट बूट पहनकर पहुंचे थे। परिवार ने मैरिज पैलेस प्रबंधन के साथ जब वहां सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो मामला साफ हो गया। दो संदिग्ध वहां शादी में दिखे और वही शगुन के पैसों वाला बैग लेकर फरार हुए हैं।

झब्बाल रोड पर एक पैलेस में शादी का आयोजन चल रहा था। दूल्हा और दुल्हन पक्ष दोनों के लोग शादी में पहुंचे हुए थे। इस बीच एकाएक लड़के पक्ष का पैसों से भरा बैग चोरी हो गया। जब काफी तलाश करने पर बैग नहीं मिला तो वहां अफरातफरी मच गई।