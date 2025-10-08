Language
    अमृतसर हवाई अड्डे पर कस्टम ने पकड़ा ढाई किलो गांजा, बैंकॉक से आए दो यात्री गिरफ्तार

    By naveen rajput Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:20 PM (IST)

    अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने दो यात्रियों को ढाई किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। इंडो थाई एयरलाइंस की फ्लाइट से बैंकॉक से अमृतसर पहुंचे थे। गांजे को अलग-अलग पैकेटों में छिपाकर रखा गया था। कस्टम अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि यह खेप कहां पहुंचानी थी।

    अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट पर दो यात्री ढाई किलो गांजा सहित काबू (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दो यात्री से कस्टम विभाग की टीम ने ढाई किलो गांजा बरामद किया है। इंडो थाई एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर एसएल- 214 से दो यात्री यह खेप लेकर पहुंचे थे।

    पता लगा है कि यह दोनों यात्री बैंकाक से सवार हुए और अमृतसर पहुंचे। कस्टम विभाग के मुताबिक आरोपितों ने इसे अलग अलग पन्नियों में भर रखा था और अपने सामान में ही छिपाकर रखा था। कस्टम के अधिकारी दोनों से पूछताछ कर रहे हैं कि यह खेप उन्होंने कहां लेकर जानी थी और किसे सप्लाई करनी थी।

