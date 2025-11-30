अमृतसर में शादी समारोह में सूट-बूट पहन घुसे दो युवक, शगुन के पैसों से भरा बैग उठा हुए फरार
अमृतसर के झब्बाल रोड पर एक विवाह समारोह में दो सूट-बूट पहने युवकों ने शगुन के पैसों से भरा बैग चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बैग लेकर भागते हुए कैद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
अनुज शर्मा, अमृतसर। अमृतसर के झब्बाल रोड स्थित एक विवाह समारोह में शगुन के पैसों से भरा बैग चोरी करने का मामला सामने आया है।
परिवार ने मैरेज पैलेस में लगे सीसीटीवी इस घटना का सीसीटीवी भी वायरल हुई है। जिसमें आरोपी युवक पैलेस से पैसों का बैग ले जाते दिख रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार दो अज्ञात युवक, जो सूट-बूट पहनकर मेहमानों की तरह कार्यक्रम में पहुंचे थे। काफी समय दोनों ने शादी की रेकी की। इसके बाद मौका देखते ही लाखों रुपये की चोरी कर फरार हो गए।
शादी के दौरान मेहमान कार्यक्रम में व्यस्त थे। इसी बीच दोनों युवक बड़े आराम से परिवार के पास पहुंचे।
कुछ समय इंतजार किया ओर मौका पाते ही नकदी से भरा बैग उठाकर बिना किसी शक के आराम से बाहर निकल गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों युवक बेहद कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आते-जाते रहे, जिससे किसी को उन पर शक नहीं हुआ।
चोरी का पता तब चला जब समारोह के बाद परिवार ने सामान चेक किया। इसके बाद सीसीटीवी कैमरों की वीडियो चैक की गई। परिवार द्वारा तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली है और दोनों आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
