भारत-पाक सीमा पर BSF और ANTF का ज्वाइंट ऑपरेशन, अजनाला से दो तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन के आठ पैकेट बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत-पाकिस्तान सरहद पर नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बीएसएफ और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अजनाला के गांव बल्लडवाल से दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 8 पैकेट हेरोइन, 3 मोबाइल फोन और एक कार बरामद की गई है। हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपये बताई जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुरुआती जानकारी के अनुसार, सीमा के नजदीक संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए थे। बीएसएफ और एएनटीएफ ने शुक्रवार देर रात इलाके में नाकाबंदी की। इसी दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोककर चेकिंग की गई, जिसमें से 8 पैकेट हेरोइन बरामद हुए। दोनों तस्करों को मौके पर ही काबू कर लिया गया।

फोन जब्त, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे ANTF अधिकारियों ने आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। ये फोन पूरे नेटवर्क की कड़ी जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इनमें पाकिस्तानी तस्करों से हुए संपर्क, लोकेशन और लेन-देन के सबूत मिलने की संभावना है।