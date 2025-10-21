दीवाली के बाद पुलिस भवन पर हमले की साजिश नाकाम, अमृतसर में ISI से जुड़े दो आतंकी RPG के साथ गिरफ्तार

नवीन राजपूत, अमृतसर। पुलिस ने आतंकवादी वारदात को होने से पहले ही उसे बेनकाब करके दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से एक राकेट प्रोपेलर ग्रेनेड (आरपीजी) भी बरामद किया गया है। पता चला है कि आतंकियो ने दीवाली के बाद किसी पुलिस इमारत को निशाना बनाना था।

एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में हरप्रीत सिंह नाम के आतंकी को फिरोजपुर जेल से प्रोडकशन वारंट पर गिफ्तार किया जाना है। आरोपित के कब्जे से जेल से मोबाइल बरामद किया जा चुकी है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान महकदीप सिंह उर्फ महक और आदित्य उर्फ अधी के रूप में बताई है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपित पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के संपर्क में है और उसी ने यह खेप मंगवाई थी।