दीवाली के बाद पुलिस भवन पर हमले की साजिश नाकाम, अमृतसर में ISI से जुड़े दो आतंकी RPG के साथ गिरफ्तार
अमृतसर देहात पुलिस ने दो आतंकियों को रॉकेट प्रोपेलर ग्रेनेड (आरपीजी) के साथ गिरफ्तार किया है। आतंकियों का इरादा दिवाली के बाद पुलिस इमारत को निशाना बनाने का था। जांच में पता चला कि वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
नवीन राजपूत, अमृतसर। पुलिस ने आतंकवादी वारदात को होने से पहले ही उसे बेनकाब करके दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से एक राकेट प्रोपेलर ग्रेनेड (आरपीजी) भी बरामद किया गया है। पता चला है कि आतंकियो ने दीवाली के बाद किसी पुलिस इमारत को निशाना बनाना था।
एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में हरप्रीत सिंह नाम के आतंकी को फिरोजपुर जेल से प्रोडकशन वारंट पर गिफ्तार किया जाना है। आरोपित के कब्जे से जेल से मोबाइल बरामद किया जा चुकी है।
पुलिस ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान महकदीप सिंह उर्फ महक और आदित्य उर्फ अधी के रूप में बताई है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपित पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के संपर्क में है और उसी ने यह खेप मंगवाई थी।
उसकी गिरफ्तारी के बाद बड़े राज सामने आने वाले हैं। इस बाबत थाना घरिंडा में केस भी दर्ज कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अमृतसर देहात पुलिस तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छह ग्रेनेड बरामद कर चुकी है।
