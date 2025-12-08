अमृतसर: ट्रक-एक्टिवा की भीषण टक्कर, युवती की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, ब्यास। सोमवार सुबह नौ बजे रइया अनाज मंडी के पास ट्रक-एक्टिवा की टक्कर में एक लड़की की मौके पर मौत हो गई। रइया पुलिस चौकी इंचार्ज अमनदीप सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह ट्रक (पीबी05-एएपी 8495) पुल के नीचे खड़ा था, जिसके पीछे से आ रही एक एक्टिवा टकरा गई।