अमृतसर: ट्रक-एक्टिवा की भीषण टक्कर, युवती की दर्दनाक मौत
अमृतसर के रइया में सोमवार सुबह ट्रक और एक्टिवा की टक्कर में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। रइया पुलिस चौकी इंचार्ज अमनदीप सिंह ने बताया कि ट्रक पुल ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, ब्यास। सोमवार सुबह नौ बजे रइया अनाज मंडी के पास ट्रक-एक्टिवा की टक्कर में एक लड़की की मौके पर मौत हो गई। रइया पुलिस चौकी इंचार्ज अमनदीप सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह ट्रक (पीबी05-एएपी 8495) पुल के नीचे खड़ा था, जिसके पीछे से आ रही एक एक्टिवा टकरा गई।
एक्टिवा चला रही लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान रइया खुर्द की रहने वाली नवप्रीत कौर के रूप में हुई है। उक्त लड़की अकाल अस्पताल रइया में कर्मचारी थी और नाइट ड्यूटी करके लौट रही थी। पुलिस ने परिवार वालों के बयान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
