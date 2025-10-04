अमृतसर में दुबई में नौकरी का झांसा देकर ट्रैवल एजेंट ने की 1.43 लाख की ठगी, पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश

अमृतसर में एक ट्रैवल एजेंट पर दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.43 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज हुआ है। किला लाल सिंह के तेजबीर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी सुखविंदर सिंह ने विदेश में नौकरी दिलाने का वादा किया था जिसके लिए उसने पासपोर्ट भी ले लिया लेकिन न तो नौकरी दी और न ही पैसे वापस किए।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.43 लाख रुपये ठगने के एक मामले में ट्रैवल एजेंट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डीएसपी अरुण शर्मा ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

किला लाल सिंह निवासी तेजबीर सिंह की शिकायत पर थाना ब्यास की पुलिस ने तरसिक्का थाने के अधीन पड़ते गांव डेयरीवाल निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा को नामजद कर लिया गया है। तरसेम सिंह ने बताया कि कुछ साल पहले उसकी मुलाकात उक्त आरोपित के साथ हुई थी।