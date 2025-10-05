Language
    Amritsar Accident: अमृतसर में फ्लाईओवर पर पलटा ट्रेलर, तीन बाइक सवारों की मौत

    By naveen rajput Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:44 PM (IST)

    अमृतसर के गुमटाला बाईपास फ्लाईओवर पर एक ट्राला अनियंत्रित होकर पीछे खिसक गया जिससे तीन बाइक सवारों की दुखद मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने ट्राले को कब्जे में ले लिया है जबकि चालक फरार है। मृतकों की पहचान कर ली गई है और शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।

    फ्लाईओवर पर गार्डर से लदा ट्राला होने लगा बैक, चपेट में आने से बाइक सवार तीन लोगों की मौत।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। गुमटाला बाईपास फ्लाईओवर पर लोहे के गार्डर से लदे 18 टायरी ट्राला बेकाबू होकर पीछे आ गया। यूं कहें कि पुल पर चढ़ते हुए ट्राला बैक होने लगा जिसकी चपेट में आने से पीछे से आ रहे बाइक सवार महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई।

    कैंटोनमेंट थाने की पुलिस ने ट्राले को कब्जे में ले लिया है, जबकि आरोपित चालक फरार हो गया। पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों के हवाले कर दिए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि रात करीब ग्यारह बजे तेज रफ्तार ट्राला उक्त पुल पर चढ़ रहा था।

    उस पर लोहे के गार्डर लदे पड़े थे। एकाएक ट्राला बैक होने लगा। इस दौरान बाइक सवार महिला समेत तीन लोग पुल पर चढ़ रहे थे, जो ट्राले की चपेट में आ गए। मृतकों की पहचान नेहरू कालोनी निवासी सन्नी, पाल एवेन्यू निवासी रमन और उसकी मां गीता के रूप में हुई है।