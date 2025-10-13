Language
    अमृतसर में तेज रफ्तार मिनी बस ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को मारी टक्कर, दोनों की मौके पर ही मौत

    By Vipan Rana Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    रविवार को मजीठा-अमृतसर मार्ग पर नाग नवे गांव के पास एक तेज रफ्तार मिनी बस ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बसें आगे निकलने की होड़ में थीं। ग्रामीणों ने तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है। मृतक दिहाड़ी मजदूर थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    तेज रफ्तार मिनी बस की टक्कर से दो युवकों की मौत

    संवाद सहयोगी, मजीठा। रविवार दोपहर करीब 12 बजे मजीठा-अमृतसर मुख्य मार्ग पर नाग नवे गांव के बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार मिनी बस ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई।

    घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार, इंदिरा कॉलोनी वेरका निवासी अभि कुमार (लगभग 24 वर्ष) पुत्र मीता और प्रदीप कुमार (लगभग 23 वर्ष) पुत्र ललन राम अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर अमृतसर से मजीठा आ रहे थे, तभी नाग नवे गांव के बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार मिनी बस ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। दोनों युवक सड़क पर गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    गांव नाग नवे निवासी व वाल्मीकिण सुधार सभा के राज्य नेता प्रभजीत सिंह व अन्य गांववासियों ने इस दुखद घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आज दोपहर अमृतसर की तरफ से दो मिनी बसें आ रही थीं, जो एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थीं और उनमें से एक मिनी बस ने अमृतसर की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल सवारों को साइड मार दी और उन्हें करीब 100 फीट तक घसीटती ले गई, जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई।

    प्रभजीत सिंह व गांववासियों ने सिविल व पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन तेज रफ्तार मिनी बसों व अन्य भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनकी गति सीमा में लाई जाए, क्योंकि जहां यह हादसा हुआ है, वह गांव नाग नवे का बस स्टैंड है और गांव के घर सड़क के किनारे स्थित हैं, जबकि सड़क विभाग की तरफ से इस जगह पर इन वाहनों की गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन ये भारी वाहन जानबूझकर निर्देशों की अनदेखी करते हुए सवारियों को पहले बैठाने की होड़ में अपने वाहनों को तेज गति से चलाते हैं, जिससे अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं।

    मौके से मिली जानकारी के अनुसार दोनों दिहाड़ी मजदूर वेरका में निजी दुकानों पर काम करते थे। उनकी मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर मजीठा थाने की पुलिस, एएसआई मेजर सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुँचा और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।