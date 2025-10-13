अमृतसर में तेज रफ्तार मिनी बस ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को मारी टक्कर, दोनों की मौके पर ही मौत

संवाद सहयोगी, मजीठा। रविवार दोपहर करीब 12 बजे मजीठा-अमृतसर मुख्य मार्ग पर नाग नवे गांव के बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार मिनी बस ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार, इंदिरा कॉलोनी वेरका निवासी अभि कुमार (लगभग 24 वर्ष) पुत्र मीता और प्रदीप कुमार (लगभग 23 वर्ष) पुत्र ललन राम अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर अमृतसर से मजीठा आ रहे थे, तभी नाग नवे गांव के बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार मिनी बस ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। दोनों युवक सड़क पर गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

गांव नाग नवे निवासी व वाल्मीकिण सुधार सभा के राज्य नेता प्रभजीत सिंह व अन्य गांववासियों ने इस दुखद घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आज दोपहर अमृतसर की तरफ से दो मिनी बसें आ रही थीं, जो एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थीं और उनमें से एक मिनी बस ने अमृतसर की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल सवारों को साइड मार दी और उन्हें करीब 100 फीट तक घसीटती ले गई, जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई।

प्रभजीत सिंह व गांववासियों ने सिविल व पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन तेज रफ्तार मिनी बसों व अन्य भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनकी गति सीमा में लाई जाए, क्योंकि जहां यह हादसा हुआ है, वह गांव नाग नवे का बस स्टैंड है और गांव के घर सड़क के किनारे स्थित हैं, जबकि सड़क विभाग की तरफ से इस जगह पर इन वाहनों की गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन ये भारी वाहन जानबूझकर निर्देशों की अनदेखी करते हुए सवारियों को पहले बैठाने की होड़ में अपने वाहनों को तेज गति से चलाते हैं, जिससे अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं।