जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान में गुरुद्वारों के दर्शन करने गए भारत के तीन सिख श्रद्धालु अचनक गायब हो गए। तीनों श्रद्धालु ननकाना साहिब से पंजा साहिब जाते समय अपने जत्थे से अलग हो गए। जानकारी के अनुसार तीनों श्रद्धालु ननकाना साहिब से पंजा साहिब की ओर जा रहे थे।

इसी दौरान वे जत्थे से बिछड़ गए। उनके लापता होने की सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई गई है। पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से उनकी तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि उनके लापता होने की परिस्थितियों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इनके लापता होने के बाद भारत की खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है।