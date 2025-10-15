अमृतसर में दिपावली से पहले ISI की आतंकी साजिश नाकाम, 3 ग्रेनेड, RDX और डेटोनेटर बरामद

जागरण संवाददाता, अजनाला\अमृतसर। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित अजनाला इलाके में पुलिस ने बुधवार की शाम तीन हैंड ग्रेनेड, आरडीएक्स, डेटोनेटर और वायर बरामद किए हैं। आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला करने के साथ साथ आइईडी तैयार कर भयानक वारदातों को अंजाम देना था।

एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है। आरडीएक्स और हैंड ग्रेनेड की यह खेप उठाने के लिए आने वालों की तलाश जारी है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द आतंकियों का पता लगाकर उन्हें धर लिया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक अजनाला थाने के प्रभारी हरचंद सिंह गांवों में किसानों द्वारा पराली को आग लगाने से रोकने के लिए जागरूकता कैंप लगाए हुए थे।इस बीच तेड़ी गांव में जब पुलिस टीम पहुंची तो पता लगा कि एक किसान के खेत में संदिग्ध सामान छिपाकर रखा पड़ा है। जब पुलिस ने मौके पर जाकर तलाशी ली तो वहां एक कट्टे में छिपाकर रखे पड़े तीन हैंड ग्रेनेड, आरडीएक्स,वायर, डेटोनेटर बरामद किए गए।