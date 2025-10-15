Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर में दिपावली से पहले ISI की आतंकी साजिश नाकाम, 3 ग्रेनेड, RDX और डेटोनेटर बरामद

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:44 PM (IST)

    अजनाला में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास पुलिस ने तीन हैंड ग्रेनेड, आरडीएक्स, डेटोनेटर और वायर बरामद किए। आतंकियों की योजना आईईडी बनाकर दीपावली पर हमले की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आतंकियों की तलाश जारी है। बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटकों का निरीक्षण किया। पिछले तीन दिनों में आईएसआई द्वारा भेजी गई कई राइफलें और पिस्तौलें भी बरामद हुई हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अजनाला में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास पुलिस ने तीन हैंड ग्रेनेड, आरडीएक्स, डेटोनेटर और वायर बरामद किए (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अजनाला\अमृतसर। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित अजनाला इलाके में पुलिस ने बुधवार की शाम तीन हैंड ग्रेनेड, आरडीएक्स, डेटोनेटर और वायर बरामद किए हैं। आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला करने के साथ साथ आइईडी तैयार कर भयानक वारदातों को अंजाम देना था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है। आरडीएक्स और हैंड ग्रेनेड की यह खेप उठाने के लिए आने वालों की तलाश जारी है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द आतंकियों का पता लगाकर उन्हें धर लिया जाएगा।

    जानकारी के मुताबिक अजनाला थाने के प्रभारी हरचंद सिंह गांवों में किसानों द्वारा पराली को आग लगाने से रोकने के लिए जागरूकता कैंप लगाए हुए थे।इस बीच तेड़ी गांव में जब पुलिस टीम पहुंची तो पता लगा कि एक किसान के खेत में संदिग्ध सामान छिपाकर रखा पड़ा है। जब पुलिस ने मौके पर जाकर तलाशी ली तो वहां एक कट्टे में छिपाकर रखे पड़े तीन हैंड ग्रेनेड, आरडीएक्स,वायर, डेटोनेटर बरामद किए गए।

    आरडीएक्स से आतंकियों द्वारा आइईडी तैयार की जानी थी और फिर दीपावली के दौरान बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाना था। घटना के तुरंत बाद बम निरोधत दस्ते ने वहां पहुंच कर ग्रेनेड और आरडीएक्स की क्षमता का पता भी लगाया है। बता दें पिछले तीन दिन में आइएसआई द्वारा भेजी गई तीन एके47 राइफल और बड़ी संख्या में ग्लाक पिस्तौल भी बरामद किए जा चुके हैं।