    पाकिस्तान से भेजे गए नौ पिस्तौल सहित तीन गिरफ्तार, कई दिनों से कर रहे थे हथियारों की तस्करी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:04 PM (IST)

    अमृतसर में काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने आईएसआई द्वारा भेजे गए नौ पिस्तौलों के साथ तीन हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर दविंदर सिंह, परमजीत सिंह और हरमीत सिंह के रूप में पहचाने गए हैं, जो भगवा गांव के निवासी हैं। वे कुख्यात गैंगस्टर बिल्ला मंगा से जुड़े हैं और शेर प्रीत सिंह को हथियार सप्लाई करने वाले थे।

    पाकिस्तान से भेजे गए नौ पिस्तौल सहित तीन गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से भेजे गए नौ पिस्तौल के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस ने आरोपितों की पहचान अमृतसर देहात के भगवा गांव निवासी दविंदर सिंह परमजीत सिंह और हरमीत सिंह के रूप में की है। तीनों पिछले कई दिनों से हथियारों की तस्करी कर रहे थे।

    पता चला है कि तीनों के संबंध कुख्यात गैंगस्टर जोबनजीत सिंह उर्फ बिल्ला मंगा के साथ हैं। यह हथियार उन्होंने शेर प्रीत सिंह को सप्लाई करने थे।

