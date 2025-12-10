'7 दिसंबर को गोली मार दूंगा', AAP नेता सोनिया मान को जान से मारने की धमकी की धमकी देने वाला आरोपी अमृतसर से गिरफ्तार

नवीन राजपूत, अमृतसर। आम आदमी पार्टी की हल्का इंचार्ज सोनिया मान को जान से मार देने की धमकियां देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी नीरज कुमार ने पकड़े गए आरोपित की पहचान भिंडी गांव निवासी गोपी के रूप में बताई हैl जांच में पता चला है कि गोपी ने इंटरनेट प्लेटफार्म पर कई नाम बदलकर अकाउंट से बना रखे थेl इन्हीं एकाउंट्स के मार्फत वह लोगों को धमकियां दे रहा था।