'7 दिसंबर को गोली मार दूंगा', AAP नेता सोनिया मान को जान से मारने की धमकी की धमकी देने वाला आरोपी अमृतसर से गिरफ्तार
आम आदमी पार्टी की हलका इंचार्ज सोनिया मान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक युवक को अमृतसर में गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी नीरज कुमार ने बत ...और पढ़ें
नवीन राजपूत, अमृतसर। आम आदमी पार्टी की हल्का इंचार्ज सोनिया मान को जान से मार देने की धमकियां देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी नीरज कुमार ने पकड़े गए आरोपित की पहचान भिंडी गांव निवासी गोपी के रूप में बताई हैl जांच में पता चला है कि गोपी ने इंटरनेट प्लेटफार्म पर कई नाम बदलकर अकाउंट से बना रखे थेl इन्हीं एकाउंट्स के मार्फत वह लोगों को धमकियां दे रहा था।
उसने उसने 7 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की हल्का राजा सांसी की इंचार्ज सोनिया मान को भी गोलियां मार कर हत्या कर देने की धमकी दी थीl maan के सोशल मीडिया हैंडलर की तरफ से यह शिकायत अमृतसर देहात पुलिस के साइबर थाने में दर्ज करवाई गई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।