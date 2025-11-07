दिल्ली में एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी, अमृतसर से भी कई फ्लाइटें प्रभावित

जागरण संवाददाता, अमृतसर। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीएस) सिस्टम में तकनीकी खामी के कारण अमृतसर में भी फ्लाइटें प्रभावित हुईं। यहां श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए फ्लाइट दोपहर 12:40 के जगह 2:04 पर रवाना हुई।

इसी तरह से एयर इंडिया की अमृतसर से दिल्ली की फ्लाइट सुबह 7:15 की जगह 11:10, सुबह 9:50 वाली 10:43, 10:40 वाली उड़ान 12:07 पर रवाना हुई।

इसी तरह से इंडिगो की दिल्ली जने वाली फ्लाइटें सुबह पांच बजे वाली फ्लाइट 7:08 बजे, सुबह 10:40 बजे वाली देर शाम को, एयर इंडिया की सुबह 7:55 बजे वाली दोपहर एक बजे और 10:30 बजे वाली उड़ान 11:45 बजे रवाना हुई।