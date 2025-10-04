तरनतारन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पाकिस्तान से भेजी गई हेरोइन की खेप पकड़ी; 4 तस्कर रिमांड पर

तरनतारन पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई हेरोइन की तीन खेप बरामद की हैं जिसमें कुल आठ किलो हेरोइन जब्त की गई। इस मामले में चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि नशे की खेप मंगवाई गई है जिसके बाद कार्रवाई की गई।

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई हेरोइन की तीन खेप बरामद की गई हैं। कुल मिलाकर आठ किलो हेरोइन की बरामदगी होना तरनतारन पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस मामले में चार तस्करों को गिरफ्तार करके उन्हें अदालत में शनिवार को पेश किया गया। सभी तस्करों का दो दिन के रिमांड पर लेकर पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है।

एसएसपी डॉ रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि पाक की ओर से भारतीय क्षेत्र में नशा व असलहा भेजने के लिए लगातार ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। खुफिया सूचना मिली कि हाल ही में तस्करों द्वारा नशे की बड़ी खेप मंगवाई गई है। एसपी (आइ) रिपुतपन सिंह, डीएसपी सुखबीर सिंह संधू, सीआइए स्टाफ प्रभारी प्रभजीत सिंह गिल, डीएसपी जगजीत सिंह चहिल, प्रीतइंद्र सिंह पर आधारित विभिन्न टीमों ने क्षेत्र भर में चौकसी बढ़ाई।

थाना सराय अमानत खां के गांव गहरी निवासी किसान गुरजिंदर सिंह के खेत से प्लास्टिक की पीले रंग की टेप से लिपटा एक पैकेट मिला। जिसके साथ सिल्वर की कुड़ियां लगी थीं। जिससे प्रतीत होता है कि यह खेप ड्रोन के माध्यम से भेजी गई हो। पैकेट की जांच करने पर पांच किलो 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

एसएसपी ग्रेवाल ने बताया कि सीमांत गांव डल के पास ड्रोन की आहट महसूस होने के बाद बीएसएफ ने बीओपी धर्मा पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। थाना खालड़ा की पुलिस पार्टी की मदद से पल्टीना बाइक (पीबी 88 8033) पर सवार तीन लोगों को रोक कर पूछताछ की। संदेह होने पर तलाशी ली गई तो 700 ग्राम हेरोइन, एक मोबाइल बरामद हुआ।