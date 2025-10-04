अमृतसर के वार्डों में स्ट्रीट लाइटें खराब, अंधेरे में रातें काट रही जनता, शिकायतों की भी नहीं ली सुध

पश्चिमी हलके के कई वार्डों में स्ट्रीट लाइटें खराब होने से अंधेरा छाया है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वार्ड 77 79 और 83 के निवासियों ने निगम अधिकारियों से शिकायत की है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। हर कृष्ण नगर और निमला एवेन्यू में भी यही समस्या है जिससे चोरों का हौसला बढ़ रहा है।

संवाद सहयोगी, छेहरटा। हल्का पश्चिमी के अधीन पड़ती कई वार्डों में काफी दिनों से स्ट्रीट लाइटें बंद होने के कारण गलियों में अंधेरा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। इस कारण अलग-अलग वार्डों के लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 83 खंडवाला के रहने वाले समाज सेवक गौरव अरोड़ा ने बताया कि हल्का पश्चिम के दिन पड़ती वार्ड 77, 79, 83 में पिछले काफी दिनों से स्ट्रीट लाइटे बंद होने के कारण इलाके के लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

इसके संबंध में कई बार स्ट्रीट लाइट निगम के अधिकारियों को कंप्लेंट देने के बाद भी अभी तक इस समस्या का हल नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि हर कृष्ण नगर की गलियों में स्ट्रीट लाइटें बंद हुए लगभग दस दिन के आसपास हो चुके हैं जिसके कारण गलियों में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। गलियों में अंधेरा होने के कारण चोरों के होंसले बुलंद हो रहे हैं। इलाकों में बंद स्ट्रीट लाइटे दुर्घटना कारण भी बन सकती है।

वार्ड नंबर 79, निमला एवेन्यू के रहने वाले समाज सेवक जगजीत सिंह खालसा ने बताया कि उनके इलाका निर्मला एवेन्यू में कई महीनो से आधे से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई है जिसके बारे में नगर निगम स्ट्रीट विभाग के जेई व उच्च अधिकारी को कई बार बता चुके हैं