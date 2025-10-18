पेशाब का बहाना बना रुकवाई कार, ASI की रिवॉल्वर छीन की फायरिंग; जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ डकैत
अमृतसर में पुलिस हिरासत में डकैती के आरोपी विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की ने भागने की कोशिश की। उसने पेशाब के बहाने एएसआई की रिवाल्वर छीनकर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने विक्की को गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया। विक्की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उसे उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए तरनतारन ले जा रही थी।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पुलिस हिरासत में डकैती के आरोपित विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की ने पेशाब के बहाने रंजीत एवेन्यू के बी ब्लाक में एएसआइ की रिवाल्वर छीनकर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस कर्मी ने विक्की पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। विक्की की टांग में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस विक्की की निशानदेही पर उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए तरनतारन जिले में ले जा रही थी। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आठ अक्टूबर को विक्की ने अपने सात-आठ हथियारबंद साथियों के साथ रंजीत एवेन्यू में एक कोठी में डकैती की थी। उसने पचास हजार रुपये और दो अंगूठियां लूटी थी। पुलिस ने विक्की और उसके तीन साथियों को होशियारपुर से गिरफ्तार कर तीन पिस्तौल और दो कारें बरामद की थीं।
विक्की ने पुलिस हिरासत में स्वीकार किया था कि अन्य आरोपित तरनतारन में रहते हैं। शनिवार को पुलिस विक्की को तरनतारन ले जा रही थी, तभी उसने बी ब्लाक के गुरुद्वारा साहिब के पास पेशाब जाने का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई। जैसे ही गाड़ी रुकी विक्की ने एएसआइ पर हमला कर उसकी रिवाल्वर छीन ली और फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में विक्की को जख्मी कर दिया।
