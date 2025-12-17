Punjab News: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले सेना के दो जवान गिरफ्तार, अदालत ने तीन दिन की रिमांड पर भेजा
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में तरनतारन के अमृतपाल सिंह और मानसा के संदीप सिंह को फताहपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ...और पढ़ें
नवीन राजपूत, अमृतसर। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में जेल में बंद तरनतारन के चोहला साहिब निवासी अमृतपाल सिंह (फौजी) और मानसा के सरदूलेवाल गांव निवासी संदीप सिंह (नायक) को फताहपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। दोनों को मंगलवार शाम न्यायाधीश गरिमा गुप्ता की अदालत में पेश किया गया।
कोर्ट ने दोनों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। दोनों आरोपितों को सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी पूछताछ के लिए माल मंडी स्थित ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर ले गए।
पता चला है कि दोनों आरोपितों को इस साल मार्च में दर्ज एक एफआइआर के संबंध में पूछताछ के लिए जेल से लाया गया है। यह एफआइआर हथियार, विस्फोटक सप्लाई करने के साथ पाकिस्तान में बैठे आतंकी रिंदा के गुर्गों से जुड़ी हुई है। पुलिस द्वारा इस एफआइआर में कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
दोनों जासूसों के नाम फिर आए सामने
आरोपितों से विस्फोटक, हथियार और हेरोइन बरामद की गई थी। अब उक्त मामले की परतें खुलनी शुरू हुईं तो दोनों जासूसों के नाम एक बार फिर सामने आने लगे।
बता दें कि गिरफ्तारी से पहले लेह में अपनी रेजिमेंट में तैनात संदीप सिंह और कांस्टेबल अमृतपाल सिंह और उनके साथी राजस्थान के डूंगरगढ़ जिला स्थित गोसाइंसर मोहल्ला निवासी माधव शर्मा, राजबीर सिंह, मंदीप को काबू कर उनसे दस लाख रुपये की ड्रग मनी, एक विदेशी पिस्तौल और पांच सौ ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी।
दोनों को मिलती थी पेमेंट
तब जांच में सामने आया था कि संदीप और अमृतपाल पाकिस्तान बैठे आइएसआइ एजेंट अब्दुल्ला के संपर्क में हैं। आरोपितों ने आपरेशन सिंदूर से पहले ये सारी जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ को भेजी थीं। दोनों को इसके बदले में पेमेंट मिली थी।
