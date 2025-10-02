Language
    अमृतसर में स्पेशल सेल पुलिस ने नशीली दवाओं के सप्लायर को दबोचा, 1 लाख से अधिक की नशीली गोलियां और पिस्तौल बरामद

    By naveen rajput Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:06 AM (IST)

    अमृतसर देहात पुलिस ने ब्यास के पास नशीली दवाओं की सप्लाई करते हुए कुख्यात अपराधी जोबनजीत सिंह को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक लाख से अधिक नशीली गोलियां एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। आरोपी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी शामिल है।

    एक लाख से ज्यादा नशे की गोलियां और पिस्तौल सहित काबू

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर (देहात) पुलिस के स्पेशल सेल ने ब्यास के पास नशीली दवाओं की सप्लाई करने के आरोप में कुख्यात अपराधी जोबनजीत सिंह को मंगलवार की रात गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से एक लाख और आठ हजार नशे की गोलियां, एक ग्लॉक पिस्तौल, आठ कारतूस, एक मोबाइल और कार बरामद कर केस दर्ज कर लिया गया है।

    एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

    पकड़े गए आरोपित की पहचान ब्यास के योद्धे गांव निवासी जोबनजीत सिंह उर्फ जोबन के रूप में बताई है। स्पेशल सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर सतविंदर सिंह को सूचना मिली थी कि जोबनजीत सिंह अपनी कार संख्या (पीबी02-डीपी-6257) पर सवार होकर नशीली दवाओं और हथियारों की सप्लाई देने जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने उमरानंगल गांव के मोड़ पर नाकाबंदी कर दी। उक्त कार में सवार आरोपित मोड़ से पहले ही अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा था

    पुलिस ने जब उसे देखा तो उसे घेर लिया। कार की तलाशी के दौरान एक लाख और आठ हजार नशे की गोलियां, एक ग्लाक पिस्तौल, आठ कारतूस, मोबाइल बरामद किया गया है। आरोपित ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसके खिलाफ असलाह तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और डकैती के कुल नौ मामला पहले से दर्ज हैं।