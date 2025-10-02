अमृतसर में स्पेशल सेल पुलिस ने नशीली दवाओं के सप्लायर को दबोचा, 1 लाख से अधिक की नशीली गोलियां और पिस्तौल बरामद

अमृतसर देहात पुलिस ने ब्यास के पास नशीली दवाओं की सप्लाई करते हुए कुख्यात अपराधी जोबनजीत सिंह को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक लाख से अधिक नशीली गोलियां एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। आरोपी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी शामिल है।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर (देहात) पुलिस के स्पेशल सेल ने ब्यास के पास नशीली दवाओं की सप्लाई करने के आरोप में कुख्यात अपराधी जोबनजीत सिंह को मंगलवार की रात गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से एक लाख और आठ हजार नशे की गोलियां, एक ग्लॉक पिस्तौल, आठ कारतूस, एक मोबाइल और कार बरामद कर केस दर्ज कर लिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। पकड़े गए आरोपित की पहचान ब्यास के योद्धे गांव निवासी जोबनजीत सिंह उर्फ जोबन के रूप में बताई है। स्पेशल सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर सतविंदर सिंह को सूचना मिली थी कि जोबनजीत सिंह अपनी कार संख्या (पीबी02-डीपी-6257) पर सवार होकर नशीली दवाओं और हथियारों की सप्लाई देने जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने उमरानंगल गांव के मोड़ पर नाकाबंदी कर दी। उक्त कार में सवार आरोपित मोड़ से पहले ही अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा था