    ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के स्पीकर ने श्री हरिमंदिर साहिब में टेका माथा, मूल रूप से लुधियाना के रहने वाले हैं राज चौहान

    By Nitin Dhiman Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:26 PM (IST)

    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:26 PM (IST)

    ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के स्पीकर ने श्री हरिमंदिर साहिब में टेका माथा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के स्पीकर राज चौहान अपने परिवार के साथ श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे। इस अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने उनका विशेष सम्मान किया।

    राज चौहान मूल रूप से लुधियाना जिले के गांव गहोर के रहने वाले हैं। धर्म प्रचार कमेटी के सदस्य भाई अजायब सिंह और सचिव बलविंदर सिंह काहलवां ने श्री दरबार साहिब के सूचना केंद्र में उनका स्वागत और सम्मान किया।

    राज चौहान ने कहा कि उन्हें पहले शिरोमणि कमेटी की ओर से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के अवसर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस समय विधानसभा सत्र चलने के कारण वे उपस्थित नहीं हो सके।

    उन्होंने बताया कि आज वे अपने परिवार सहित श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने और गुरु साहिब को श्रद्धसुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि श्री हरिमंदिर साहिब ऐसा पावन स्थान है जो पूरी मानवता के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा देने वाला केंद्र है।

    यहां से मनुष्य को आपसी भाईचारे, एकता और इंसानियत का संदेश मिलता है। उन्होंने शिरोमणि कमेटी द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र तथा मिले सम्मान के लिए एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी का धन्यवाद भी किया। इस अवसर पर राज चौहान के परिवार के सदस्य भाई सुरिंदरजीत, पत्नी इंदर चौहान और बेटी अमृता चौहान भी साथ थे।