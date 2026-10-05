इन्फ्लुएंसर मैड संधू हत्याकांड: Bigg Boss में होनी थी एंट्री, 29 को पहुंचना था मुंबई; परिजनों ने नम आंखों से दी विदाई 

जागरण संवाददाता, अमृतसर। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मधुसूदन उर्फ मैडी संधू की शनिवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी। विदेश में बैठे गोल्डी ढिल्लों ने हत्या की जिम्मेदारी ली। मौके-ए-वारदात पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

वहीं, परिवार के एक करीबी दोस्त ने बताया कि मैड संधू की आने वाले दिनों में बिग बॉस में एंट्री होने वाली थी। इसे लेकर सीरियल बनाने वालों से बातचीत भी हो चुकी थी। दावा किया जा रहा है कि मैड को 29 अक्टूबर को वहां पहुंचना था और फिर शो करना था।

नम आंखों से दी विदाई मैड संधू का अंतिम संस्कार रविवार की शाम गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह शहीदां साहिब के पास श्मशानघाट में कर दिया गया। परिवार के सदस्य और दोस्तों ने उसे नम आंखों से विदाई दी। परिवार के सदस्य बात कर रहे थे कि मैड को तीन गोलियां लगी। दो गोलियां आरपार हो गईं और एक गोली शरीर के भीतर ही रह गई।

दो गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी मैड की हत्या की जिम्मेदारी दो गैंग ने ली है। हत्या के तुरंत बाद विदेश बैठे पटियाला के गोल्डी ढिल्लों ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की थी। इसके बाद रविवार को लक्की जोहल स्पेन ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया पर एक वायस संदेश भी हत्याकांड की जिम्मेदार लेने का वायरल हो रहा है।

घटना स्थल पर पहुंचे सीपी, किया सीन रिक्रिएट मधुसूधन उर्फ मैड संधू हत्याकांड के बाद रविवार को दोपहर सीपी हरमनबीर सिंह गिल पुलिस पार्टी के साथ लोहरका रोड (मौका-ए-वारदात) पर पहुंचे और वहां घटनाक्रम को लेकर सारा सीन रीक्रिएट करवाया। रेकी करने, घेराबंदी करने, गोली चलाकर हत्या और फरारी के एंगल पर सीपी ने अपनी टीम के एक्सपर्ट के साथ बातचीत की।