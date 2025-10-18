Language
    अमृतसर में BSF की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन और हथियार जब्त

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 01:46 PM (IST)

    सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन से तस्करी की कोशिशों को नाकाम किया। बीएसएफ जवानों ने हेरोइन, आइस ड्रग और एक पिस्टल बरामद की। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया, जिसमें गांव टिंडीवाला के पास से 602 ग्राम हेरोइन मिली। भैणी राजपूताना के पास 3.675 किलो आइस ड्रग बरामद हुई, जो ड्रोन से गिराई गई थी। अमृतसर सेक्टर में एक पिस्टल भी बरामद हुई।

    Hero Image

    अमृतसर में BSF की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन और हथियार जब्त (जागरण फोटो)

    जागरण संवादादाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल ने एक बार फिर सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन के माध्यम से की जा रही कई तस्करी की कोशिशों को नाकाम कर दिया। अलग-अलग अभियानों में बीएसएफ जवानों ने हेरोइन, आइस ड्रग और एक पिस्टल बरामद की है।

    गुप्त सूचना के आधार पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान गांव टिंडीवाला के पास खेतों से 602 ग्राम हेरोइन से भरा एक पैकेट बरामद किया गया।

    बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग से मिली जानकारी पर जवानों ने गांव भैणी राजपूताना के पास खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पीले टेप में लिपटा एक बड़ा पैकेट मिला, जिसमें 3.675 किलो आइस ड्रग बरामद हुई। पैकेट पर धातु की रिंग और चमकीले स्ट्रिप्स लगी थीं, जो ड्रोन से गिराए जाने की पुष्टि करती हैं। इसी क्रम में अमृतसर सेक्टर में ही एक अन्य तलाशी अभियान के दौरान पीले टेप में लिपटी एक पिस्टल खेत से बरामद की गई।