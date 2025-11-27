अमृतसर: ट्रैवल एजेंट ने फर्जी स्टडी वीजा के नाम पर लूटे लाखों, सिंगापुर से डिपोर्ट हुई लड़की पहुंची SSP ऑफिस

जागरण संवाददाता, अमृतसर। ट्रेवल एजेंट के झांसे में फंस सिंगापुर से डिपोर्ट हुई युवती शुक्रवार एसएसपी अमृतसर रूरल के कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंची। लड़की ने आरोप लगाया है कि ट्रेवल एजेंट ने उन्हें स्टडी वीजा पर सिंगापुर भेजने के नाम पर तकरीबन 7.50 रुपए वसूले। इतना ही नहीं, बार-बार शिकायत करने के बाद जब दो साल बाद सिंगापुर भेजा तो उसे डिपोर्ट कर दिया गया है।

शिकायतकर्ता सिमरजीत कौर निवासी रजदान ने जानकारी दी कि तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने गोल्डन गेट के पास एक ट्रेवल से सिंगापुर के स्टडी वीजा के लिए एप्लाई किया था। लेकिन एजेंट ने उसे फेक वीजा दे दिया। लेकिन उसकी टिकट बुक नहीं करवाई। डेढ़ साल बीत जाने के बाद जब उन्होंने शोर डाला और शिकायत पुलिस में दी तो रबिंदर सिंह ने टिकट करवा भेजने का आश्वासन दिया।

रबिंदर सिंह ने तब भी जानकारी दी थी कि वीजा में कुछ डॉक्यमेंटेशन गलत हो गए हैं। इसके बाद 13 नवंबर 2025 को उसकी टिकट करवा दी गई। पीड़िता ने जानकारी दी कि जब 13 नवंबर को वह सिंगापुर पहुंची तो इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया। एजेंट की तरफ से वहां रिसीव करने वाले व गार्डियन का नंबर नहीं दिया था। इमिग्रेशन अधिकारियों ने साफ किया कि आप लोकल संपर्क खोजें या आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसी दौरान व अमृतसर में एजेंट को कॉल करती रही, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। कुछ समय बात हुई तो उसके बाद एजेंट ने फिर से फोन उठाना बंद कर दिया। अंत में उसे भारत की फ्लाइट से वापस डिपोर्ट कर दिया गया।