Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिद्धू मूसेवाला की मां ने भेजा 10 लाख का नोटिस, लिखित माफी की मांग; ईसाई समुदाय ने फूंका था पुतला

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:22 PM (IST)

    सिद्धू मूसेवाला की मां चरणकौर ने जालंधर में उनके पुतले को जलाए जाने की घटना पर क्रिश्चियन ग्लोबल एक्शन कमेटी को कानूनी नोटिस भेजा है। वकील गुरविंदर सं ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुतला फूंकने मामले में सिद्धू मूसेवाला की मां ने भेजा 10 लाख का नोटिस। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। सिद्धू मूसेवाला की मां चरणकौर ने जालंधर में उनके पुतले को जलाए जाने की घटना पर क्रिश्चियन ग्लोबल एक्शन कमेटी को कानूनी नोटिस भेजा है। कुछ दिन पहले कमेटी से जुड़े लोगों ने जालंधर में उनका पुतला फूंका था। यह नोटिस उनके वकील गुरविंदर संधू के माध्यम से जारी किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोटिस में कहा गया है कि यह कृत्य किसी के उकसावे पर किया गया है, जिससे चरण कौर की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मांग की है कि कमेटी 15 दिनों के भीतर लिखित माफी जारी करें। यह माफी अखबारों में प्रकाशित की जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की जाए और चरण कौर को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

    नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय में माफी और मुआवजे की पूर्ति नहीं की गई, तो चरण कौर कमेटी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगी।