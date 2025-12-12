सिद्धू मूसेवाला की मां ने भेजा 10 लाख का नोटिस, लिखित माफी की मांग; ईसाई समुदाय ने फूंका था पुतला
सिद्धू मूसेवाला की मां चरणकौर ने जालंधर में उनके पुतले को जलाए जाने की घटना पर क्रिश्चियन ग्लोबल एक्शन कमेटी को कानूनी नोटिस भेजा है। वकील गुरविंदर सं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। सिद्धू मूसेवाला की मां चरणकौर ने जालंधर में उनके पुतले को जलाए जाने की घटना पर क्रिश्चियन ग्लोबल एक्शन कमेटी को कानूनी नोटिस भेजा है। कुछ दिन पहले कमेटी से जुड़े लोगों ने जालंधर में उनका पुतला फूंका था। यह नोटिस उनके वकील गुरविंदर संधू के माध्यम से जारी किया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि यह कृत्य किसी के उकसावे पर किया गया है, जिससे चरण कौर की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मांग की है कि कमेटी 15 दिनों के भीतर लिखित माफी जारी करें। यह माफी अखबारों में प्रकाशित की जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की जाए और चरण कौर को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय में माफी और मुआवजे की पूर्ति नहीं की गई, तो चरण कौर कमेटी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगी।
