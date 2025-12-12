सिद्धू मूसेवाला की मां ने भेजा 10 लाख का नोटिस, लिखित माफी की मांग; ईसाई समुदाय ने फूंका था पुतला

जागरण संवाददाता, अमृतसर। सिद्धू मूसेवाला की मां चरणकौर ने जालंधर में उनके पुतले को जलाए जाने की घटना पर क्रिश्चियन ग्लोबल एक्शन कमेटी को कानूनी नोटिस भेजा है। कुछ दिन पहले कमेटी से जुड़े लोगों ने जालंधर में उनका पुतला फूंका था। यह नोटिस उनके वकील गुरविंदर संधू के माध्यम से जारी किया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि यह कृत्य किसी के उकसावे पर किया गया है, जिससे चरण कौर की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मांग की है कि कमेटी 15 दिनों के भीतर लिखित माफी जारी करें। यह माफी अखबारों में प्रकाशित की जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की जाए और चरण कौर को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।