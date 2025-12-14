Language
    युवक से टकराने के बाद मारी गोली, स्कूटी छीनकर भाग रहा था आरोपी, CCTV में वारदात कैद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:53 PM (IST)

    अमृतसर के गुरु नानकपुरा इलाके में एक्टिवा छीनकर भाग रहे आरोपी ने टक्कर लगने पर युवक को गोली मार दी। गोली युवक के पेट से निकलकर डिप्टी मेयर अनीता रानी ...और पढ़ें

    स्कूटी छीनकर भाग रहा था आरोपी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। गुरु नानकपुरा इलाके में एक्टिवा छीन कर भाग रहा आरोपी युवक से टकरा गया। जिसके बाद आरोपी ने बहसबाजी पर अपने हाथ में पकड़ी हुई पिस्टल से गोली चला दी। यह गोली युवक के पेट से निकल कर पास से गुजर रही डिप्टी मेयर अनीता रानी की देवरानी सोनिया को जा लगी। जिसमें दोनों घायलों को अस्पताल भर्ती करवाया गया।

    मामले में चर्चा रही कि आरोपी के पीछे सीआईए स्टाफ की टीम लगी हुई थी। इसीलिए वह हड़बड़ाहट में हाथ में पिस्टल लेकर एक्टिवा पर भाग रहा था। वहीं आगे से बि्ललू नाम के युवक के साथ टकरा गया। वहीं आरोपी ने अपने पीछे पुलिस लगी होने के कारण बहसबाजी में वक्त न गंवाने की वजह से बिल्लू को गोली मार दी। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि आरोपी इस्लामाबाद इलाके से किसी महिला से एक्टिवा छीन कर भाग रहा था। उसके पीछे लोग लगे हुए थे।

    वहीं, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश की जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए डिप्टी मेयर अनीता रानी के बेटे तरुनबीर कैंडी ने बताया कि उसकी चाची रविवार सुबह सत्संग पर जा रहे थे। रास्ते में 10 नंबर गली में एक्टिवा सवार और एक युवक में टक्कर हुई। जिसपर एक्टिवा वाले ने उस युवक को गोली मारी, वहीं गोली युवक को लगने के बाद उसकी चाची को लग गई।

    चाची के खून निकला तो उन्होंने सोचा कि उनको करंट लगा है या कोई प्राब्ल्म हो गई है। कैंडी ने बताया कि मौके पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। रामनगर कालोनी निवासी घायल सोनिया ने बताया कि सत्संग से वापस आ रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि किसने गोली चलाई। उन्हें किसी ने बताया कि उनके खून निकल रहा है।

    उन्हें दर्द भी शुरू हो गई थी, उन्हें लगा कि शायद उनपर बिजली की तार गिर गई होगी। । दूसरी तरफ एसीपी सेंट्रल जसपाल सिंह ने बताया कि सुबह 10.30 की घटना होने बारे जानकारी मिली है। जिसमें एक्टिवा चालक ने टकराने पर बिल्लू नाम के युवक को गोली मारी और एक अन्य राहगीर महिला भी घायल हुई है। इस घटना में गोली एक चली या दो यह जांच में सामने आ जाएगा।