तरनतारन में रंजिशन युवक को गोली मारी, घायल अस्पताल में दाखिल, चार पर केस

जागरण संवाददाता, भिखीविंड। तरनतारन के भिखीविंड कस्बे की पत्ती वधाई की में रंजिशन एक गुट द्वारा गोलियां चलाई गईं। हमले में गुरलाल सिंह नामक युवक घायल हो गया। एएसआइ जतिंदर सिंह ने कार्रवाई करते हुए चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। घायल युवक आनंद अस्पताल में उपचाराधीन है।

पीड़ित अमृतपाल सिंह ने बताया कि शनिवार को अपने ताया जसविंदर सिंह के साथ घर के गेट पास मौजूद था। दोपहर करीब ढाई बजे भाई गुरलाल के घर की ओर आ रहा था। डीएवी स्कूल की तरफ से स्विफ्ट कार (पीबी 08 ईडब्लयू 1152) आई। जिसमें प्रभदीप सिंह उर्फ प्रभ निवासी सुरसिंह, हरभिंदर सिंह उर्फ टिड्डा निवासी भिखीविंड व दो अज्ञात लोग बाहर आए।

आरोपित टिड्डा ने गुरलाल को पकड़कर पिस्टल कंधे पर लगा दिया। इस दौरान प्रभदीप सिंह ने कहा कि दादागिरी करने का सबक सिखाया जाएगा। गुरलाल सिंह जब बचाव के लिए भागने लगा तो टिड्डा ने पिस्टल से गोलियां चलाईं। एक गोली कंधे पर लगी। घायल युवक को कस्बे के अस्पताल में दाखिल करवाया गया।