अमृतसर: व्यापारी की हत्या करने वाला शूटर मुठभेड़ में ढेर, पिस्टल और कार बरामद
तरनतारन में करियाना व्यापारी दलजीत सिंह के हत्यारे, शूटर सुखबीर सिंह उर्फ सुक्ख उदोके को पुलिस ने गोइंदवाल साहिब में मार गिराया। मुठभेड़ में आरोपी ने ...और पढ़ें
धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। एक दिसंबर की दोपहर को दो बजे करियाना व्यापारी दलजीत सिंह की गोलियां मारकर हत्या करने वाले शूटर सुखबीर सिंह उर्फ सुक्ख उदोके को श्री गोइंदवाल साहिब में पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इससे पहले आरोपित ने सीआइए स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर प्रभजीत सिंह और पंजाब होमगार्ड जवान (पीएचजी) गुरविंदर सिंह को गोलियां मारकर घायल कर दिया था।
मौके से एक पिस्टल, एक कार बरामद की गई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। मौके पर फिरोजपुर रेंज के डीआइजी स्नेहदीप शर्मा पहुंचे। उन्होंने बताया कि एनकाउंटर में मारा गया शूटर पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका था।
तरनतारन की सीआइए स्टाफ की टीम को सूचना मिली कि करियाना व्यापारी दलजीत सिंह की हत्या मामले में फरार चला आ रहा सुखबीर सिंह उर्फ सुक्ख उदोके निवासी गांव उदोके (थाना मेहता, जिला अमृतसर) ने तरनतारन जिले में कई अपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है।
सोमवार की देर रात पुलिस ने श्री गोइंदवाल साहिब में नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान उसे रुकने का इशारा किया गया। कार में सवार सुक्ख ने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाई। सीआइए स्टाफ तरनतारन के प्रभारी इंस्पेक्टर प्रभजीत सिंह और पीएचजी के जवान गुरिंदर सिंह गोली लगने से घायल हो गए। इस घटना के तुरंत बाद इलाके भर की पुलिस को अलर्ट किया गया।
पीछा करते हुए पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपित सुखबीर सिंह उर्फ सुक्ख कोटला को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसे एके 47 असालट की गोलियां लगी है। फिरोजपुर रेंज के डीआइजी स्नेहदीप शर्मा, तरनतारन के एसएसपी सुरिंदर लांबा, एसपी (हेडक्वार्टर) सुखनिंदर सिंह, डीएसपी अतुल सोनी, जगजीत सिंह चहिल, सुखबीर सिंह मौके पर पहुंचे और इलाके भर में नाकाबंदी करवाई गई।
डीएसपी स्नेहदीप शर्मा ने बताया कि इस एनकाउंटर में भले ही पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर और पीएचजी के कर्मी को गोली लगी है, परंतु एनकाउंटर में ढेर किए गए शूटर के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी उपलब्धि लगी है, जोकि कई अपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है।
