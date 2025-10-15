बाढ़ पीड़ितों के लिए SGPC का बड़ा कदम, हरजिंदर सिंह ने रवाना किए राहत ट्रक; कहा- 'मदद जारी रहेगी'
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे दो और ट्रक रवाना किए। राहत सामग्री में रोजमर्रा की चीजें और सर्दियों के लिए जरूरी सामान शामिल हैं। शिरोमणि कमेटी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए लगातार काम कर रही है और जरूरत के अनुसार हर संभव मदद भेज रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, राहत सेवाएं जारी रहेंगी।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह ने आज बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे दो और ट्रक सुल्तानपुर लोधी के लिए रवाना किए। इससे पहले भी विभिन्न स्थानों पर राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। भेजी गई राहत सामग्री में रोजमर्रा के उपयोगी सामान के साथ-साथ सर्दियों के लिए भारी कंबल, गद्दे और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।
इस अवसर पर अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने बताया कि शिरोमणि कमेटी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए निरंतर कार्य कर रही है और पीड़ितों की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर हर संभव मदद भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम को देखते हुए कंबल, गद्दे और अन्य जरूरी सामान भेजा जा रहा है ताकि पीड़ितों की जरूरतें पूरी की जा सकें।
उन्होंने बताया कि राहत कार्यों में संगतों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। शिरोमणि कमेटी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक राहत सेवाएं जारी रहेंगी।
इस मौके पर शिरोमणि कमेटी के मुख्य सचिव सरदार कुलवंत सिंह मन्नण, सदस्य भाई रजिंदर सिंह महिता, एडवोकेट भगवंत सिंह स्यालका, सरदार गुरप्रीत सिंह झब्बर, सरदार अमरजीत सिंह बंडाला, सरदार हरजाप सिंह सुल्तानविंड, भाई अजेब सिंह, बीबी जोगिंदर कौर, ओएसडी सरदार सतबीर सिंह धामी, सचिव सरदार प्रताप सिंह, सरदार बलविंदर सिंह काहलवां, निजी सचिव सरदार साहबाज सिंह, श्री दरबार साहिब के जनरल मैनेजर सरदार भगवंत सिंह धंगेड़ा, मीडिया सचिव सरदार हरभजन सिंह वक्ता, मैनेजर सरदार राजिंदर सिंह रूबी, सुपरिंटेंडेंट सरदार निशान सिंह और अन्य उपस्थित थे।
