बाढ़ पीड़ितों के लिए SGPC का बड़ा कदम, हरजिंदर सिंह ने रवाना किए राहत ट्रक; कहा- 'मदद जारी रहेगी'

जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह ने आज बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे दो और ट्रक सुल्तानपुर लोधी के लिए रवाना किए। इससे पहले भी विभिन्न स्थानों पर राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। भेजी गई राहत सामग्री में रोजमर्रा के उपयोगी सामान के साथ-साथ सर्दियों के लिए भारी कंबल, गद्दे और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।

इस अवसर पर अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने बताया कि शिरोमणि कमेटी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए निरंतर कार्य कर रही है और पीड़ितों की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर हर संभव मदद भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम को देखते हुए कंबल, गद्दे और अन्य जरूरी सामान भेजा जा रहा है ताकि पीड़ितों की जरूरतें पूरी की जा सकें।