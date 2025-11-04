गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती पर SGPC का एक जत्था पाकिस्तान रवाना, पवित्र गुरुद्वारों में मत्था टेकेंगे श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती के पावन अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की ओर से एक जत्था सोमवार को पाकिस्तान रवाना हुआ। यह जत्था वहां स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेकने और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होगा।

यह पहला जत्था है जो पुलवामा आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंधू के बाद पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन के लिए गया है। जत्थे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों से आए श्रद्धालु शामिल हैं। सभी श्रद्धालुओं ने अमृतसर से रवाना होने से पहले श्री हरमंदिर साहिब में अरदास की

जत्था पाकिस्तान में लगभग 10 दिन रहेगा और इस दौरान श्रद्धालु गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहिब, गुरुद्वारा पंजा साहिब (हसन अबदाल), गुरुद्वारा डेरा साहिब (लाहौर) और गुरुद्वारा करतारपुर साहिब सहित कई अन्य ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करेंगे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और स्थानीय प्रशासन ने जत्थे के स्वागत और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए हैं।