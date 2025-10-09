SGPC ने जम्मू-कश्मीर के सांबा में पवित्र स्वरूपों की बेअदबी की कड़ी निंदा की, दोषियों को सख्त सजा की मांग
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने जम्मू-कश्मीर के सांबा में पवित्र स्वरूपों की बेअदबी की कड़ी निंदा की है। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सिख समुदाय में आक्रोश है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के कौलपुर गांव में एक व्यक्ति द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूपों की बेअदबी की कड़ी निंदा की है।
एडवोकेट धामी ने कहा कि यह बेहद दुखद मामला है, जिससे सिखों की भावनाओं को गहरा ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत इस साजिश का पता लगाना चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसी घटनाएं सरकारों की ढिलाई और ऐसे सिख विरोधियों के खिलाफ ढीली कार्रवाई का नतीजा हैं। जब भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आती हैं, तो अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। अगर सख्त कार्रवाई और सजा हो, तो कोई भी ऐसा कृत्य करने की हिम्मत नहीं करेगा।
धामी ने कहा कि भारत सरकार को देश के कानून में संशोधन करने और बेअदबी करने वालों के लिए सख्त सजा की व्यवस्था करने को उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकारों ने पहले भी कई बार सख्त कानून लाने की बात की है, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। एसजीपीसी की ओर से सदस्य गुरमीत सिंह बूह, अजायब सिंह, सचिव प्रताप सिंह और सिख मिशन जम्मू कश्मीर के प्रभारी हरबिंदर सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया।
