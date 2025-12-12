अमृतसर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, SSP ग्रामीण ने दिया नया अपडेट; ईमेल के सोर्स पर क्या बोले?

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में शु्क्रवार को कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एसएसपी ग्रामीण सुहेल कासिम मीर ने नई जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि एक ही ईमले अड्रेस से जिले के तीन स्कूलों में ईमेल की गई है।

उन्होंने कहा कि सुबह जानकारी आई थी कि अज्ञात ईमेल स्कूलों को भेजी गई है। एक स्कूल रूरल में आता है, जबकि दो स्कूल शहरी कमिश्नरेट के अंतर्गत है। जानकारी मिलने के बाद डीएसपी पुलिस टीम के साथ स्पॉट पर गए हैं। वहां पूरी जांच की गई है।

बम निरोधक दस्ते ने भी वहां पूर्ण जांच की। स्टेटमेंट लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसकी जांच की जा रही है कि ईमेल का ओरिजिन क्या है। ईमेल का सोर्स एक ही है और तीन स्कूलों को वहीं से ईमेल भेजी गई है।