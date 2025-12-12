Language
    अमृतसर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, SSP ग्रामीण ने दिया नया अपडेट; ईमेल के सोर्स पर क्या बोले?

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:51 PM (IST)

    अमृतसर में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद एसएसपी ग्रामीण सुहेल कासिम मीर ने बताया कि एक ही ईमेल एड्रेस से तीन स्कूलों को ईमेल की गई। एक स्कूल ...और पढ़ें

    अमृतसर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में शु्क्रवार को कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एसएसपी ग्रामीण सुहेल कासिम मीर ने नई जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि एक ही ईमले अड्रेस से जिले के तीन स्कूलों में ईमेल की गई है।

    उन्होंने कहा कि सुबह जानकारी आई थी कि अज्ञात ईमेल स्कूलों को भेजी गई है। एक स्कूल रूरल में आता है, जबकि दो स्कूल शहरी कमिश्नरेट के अंतर्गत है। जानकारी मिलने के बाद डीएसपी पुलिस टीम के साथ स्पॉट पर गए हैं। वहां पूरी जांच की गई है।

    बम निरोधक दस्ते ने भी वहां पूर्ण जांच की। स्टेटमेंट लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसकी जांच की जा रही है कि ईमेल का ओरिजिन क्या है। ईमेल का सोर्स एक ही है और तीन स्कूलों को वहीं से ईमेल भेजी गई है।

    बता दें कि ईमेल मिलने के बाद स्कूलों में हड़कंप मच गया। अभिभावक चिंता में अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंचे। छात्रों को स्कूलों से बड़ी ही सुरक्षा के साथ निकाला गया है। वहीं, अधिकारियों ने एंटी-सैबोटेज चेकिंग शुरू की है। इसी के साथ जिला प्रशासन ने अमृतसर के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं।