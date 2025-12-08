विवादित बयानों को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब में कई हस्तियों ने मांगी माफी, पांच सिंह साहिबानों ने सुनाई धार्मिक सजा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब की विशेष बैठक में सोशल मीडिया और धार्मिक कार्यक्रमों में दिए गए विवादित बयानों और अनुशासनहीनता के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए 5 सिंह साहिबान ने कई धार्मिक और सामाजिक हस्तियों को सजा सुनाई है। इस दौरान आरोपित व्यक्तियों ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों को स्वीकार किया और आगे मर्यादा के अनुसार कार्य करने का वादा किया।

बैठक के दौरान विरसा सिंह वल्टोहा, पूर्व जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह, उपकुलपति कर्मजीत सिंह, प्रचारक हरिंदर सिंह (निहंग बाणा) तथा भाषा विभाग के निदेशक जसवंत सिंह सहित अन्य व्यक्तियों पर विचार किया गया। कई वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जिनमें धार्मिक मर्यादा विरोधी भाषा और व्यवहार के आरोप लगे थे।

वल्टोहा ने अकाली दल में नेतृत्व के विरुद्ध अनुचित शब्दावली उपयोग करने को अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी। 5 सिंह साहिबान ने अकाली दल में 10 वर्ष से लगी रोक हटाने का निर्णय लिया।

3 दिन श्री हरिमंदिर साहिब में संगत के जूठे बर्तन मांजना और जोड़ा घर में सेवा।

2 दिन तरनतारन साहिब में सेवा।

1 दिन तख्त श्री दमदमा साहिब में सेवा।

1 दिन तख्त श्री केसगढ़ साहिब में सेवा।

वीसी कर्मजीत सिंह की सजा

दक्षिण भारत में अगस्त 2025 में हुए कार्यक्रम में गुरु दर्शन और विचारधारा के संदर्भ में गलत टिप्पणी एवं वीडियो वायरल होने पर वीसी ने गलती स्वीकार की।

2 दिन श्री हरिमंदिर साहिब में बर्तन एवं जोड़ा घर सेवा।

नितनेम के साथ सवाईए व चौपई साहिब का पाठ।

पूर्व जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह के लिए आदेश

2015 में सिरसा वाले विवादित मामले पर माफी स्वीकार करने को लेकर सवाल उठाए गए।

2 दिन सचखंड लंगर हॉल में सेवा।

नितनेम के साथ जपुजी साहिब और जाप साहिब का पाठ।

1100 रुपये की देग चढ़ानी होगी।

प्रचारक हरिंदर सिंह (निहंग बाणा)

गुरु साहिबान के प्रति गलत शब्दावली पर माफी मांगी। उन पर लगी प्रचार पाबंदी हटाई गई।

2 दिन लंगर घर व जोड़ा घर में सेवा।

नितनेम के साथ और जपुजी साहिब का पाठ।

सेवा उपरांत 1100 रुपये की देग और 1100 गोलक में अर्पित।

भाषा विभाग निदेशक जसवंत सिंह

श्रीनगर में 350वीं शताब्दी कार्यक्रम के दौरान नाच-गाने की वजह से धार्मिक मर्यादा भंग होने पर माफी मांगी।

2 दिन दुख निवारण साहिब में सेवा।

नितनेम के साथ सुखमनी साहिब, जपुजी साहिब का पाठ।

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की जीवनी की 100 प्रतियां पढ़कर वितरित करनी होंगी।

5 सिंह साहिबान ने स्पष्ट कहा कि सिख कौम अलग है और अलग ही रहेगी, धार्मिक पदों पर बैठे लोग मर्यादा और भाषा का विशेष ध्यान रखें और आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम या बयान न हों जिनसे सिख भावनाएं आहत हों।