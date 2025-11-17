अमृतसर: सात साल के बच्चे की निर्मम हत्या, खाली प्लॉट में ईंट से कूचकर उतारा मौत के घाट
अमृतसर के बबोवाल गाँव में एक दुखद घटना घटी, जहाँ सात वर्षीय एकमप्रीत सिंह की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। बच्चा खेलते समय लापता हो गया था और बाद में उसका शव एक खाली प्लॉट में मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। परिवार ने किसी भी दुश्मनी से इनकार किया है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। कत्थूंगल थाने के अधीन पड़ते गांव बबोवाल में कुछ लोगों ने खाली प्लाट में लेकर जाकर सात साल के एकमप्रीत सिंह की हत्या कर दी। परिवार ने रविवार की रात शव देखा और पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी।
परिवार के सदस्यों ने बताया कि एकमप्रीत सिंह शाम को खेलते हुए घर से बाहर निकल गया था और काफी देर तक लौटा नहीं। रात तक जब बच्चा घर नहीं लौटा तो परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू की। उसका शव घर के पास ही एक खाली प्लाट में खून से लथपथ हालत में पड़ा था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हत्यारोपितों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने बताया कि बबोवाल गांव निवासी धर्मबीर सिंह की पत्नी रितु की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। रितु ने बताया कि उनके पति धर्मवीर सिंह मेहनत मजदूरी करते है।
परिवार में वह अपने पति बड़ी बेटी मुस्कान और बेटे एकमप्रीत सिंह (7) के साथ रहती है। लेकिन उसकी इलाके में किसी के साथ रंजिश नहीं है। एसपी आदित्य वारियर ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे है।
