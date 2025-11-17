अमृतसर: सात साल के बच्चे की निर्मम हत्या, खाली प्लॉट में ईंट से कूचकर उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, अमृतसर। कत्थूंगल थाने के अधीन पड़ते गांव बबोवाल में कुछ लोगों ने खाली प्लाट में लेकर जाकर सात साल के एकमप्रीत सिंह की हत्या कर दी। परिवार ने रविवार की रात शव देखा और पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी।

परिवार के सदस्यों ने बताया कि एकमप्रीत सिंह शाम को खेलते हुए घर से बाहर निकल गया था और काफी देर तक लौटा नहीं। रात तक जब बच्चा घर नहीं लौटा तो परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू की। उसका शव घर के पास ही एक खाली प्लाट में खून से लथपथ हालत में पड़ा था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हत्यारोपितों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।