अमृतसर में चुनावी रंजिश में कांग्रेस और आप समर्थकों में हाथापाई, जमीन पर गिरा कर कुर्सी से हमला करने का वीडियो वायरलप

जागरण संवाददाता, अमृतसर। हलका राजासांसी में पड़ते गांव भिंडी सैदां में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के होनेवाले चुनाव को लेकर कांग्रेस और आप के समर्थक बुरी तरह से भिड़ गए। कांग्रेसी नेता दिलराज सिंह ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड कर आरोप लगाया कि आप आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस नेता व उम्मीदवार सुरजीत सिंह के घर में घुसकर हमला किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि घटना को लेकर पुलिस को भी शिकायत दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सरकार के दबाव के तले आप वर्करों और नेताओं पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। दिलराज सिंह ने बताया कि ब्लॉक समिति के चुनाव में सभी दल हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के वर्कर कांग्रेस के उम्मीदवार सुरजीत सिंह के साथ रंजिश रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वीरवार की दोपहर पूर्व सरपंच व कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ अपनी नामजदगी को लेकर नामांकन भरने जाने वाले थे।

इस बीच आम आदमी पार्टी के 50-60 वर्करों ने उनके घर में घुस कर हमला कर दिया। जब सुरजीत सिंह और उनके समर्थकों ने विरोध किया तो उन्होंने कांग्रेस के वर्करों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वहां प्लास्टिक की कुर्सियां उछाली गईं।