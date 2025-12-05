अमृतसर में चुनावी रंजिश में कांग्रेस और आप समर्थकों में हाथापाई, जमीन पर गिरा कर कुर्सी से हमला करने का वीडियो वायरलप
अमृतसर के राजासांसी में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के दौरान कांग्रेस और आप समर्थकों में हिंसक झड़प हुई। कांग्रेसी नेता दिलराज सिंह ने आरोप लगाया क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। हलका राजासांसी में पड़ते गांव भिंडी सैदां में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के होनेवाले चुनाव को लेकर कांग्रेस और आप के समर्थक बुरी तरह से भिड़ गए। कांग्रेसी नेता दिलराज सिंह ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड कर आरोप लगाया कि आप आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस नेता व उम्मीदवार सुरजीत सिंह के घर में घुसकर हमला किया है।
उन्होंने बताया कि घटना को लेकर पुलिस को भी शिकायत दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सरकार के दबाव के तले आप वर्करों और नेताओं पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है।
दिलराज सिंह ने बताया कि ब्लॉक समिति के चुनाव में सभी दल हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के वर्कर कांग्रेस के उम्मीदवार सुरजीत सिंह के साथ रंजिश रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वीरवार की दोपहर पूर्व सरपंच व कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ अपनी नामजदगी को लेकर नामांकन भरने जाने वाले थे।
इस बीच आम आदमी पार्टी के 50-60 वर्करों ने उनके घर में घुस कर हमला कर दिया। जब सुरजीत सिंह और उनके समर्थकों ने विरोध किया तो उन्होंने कांग्रेस के वर्करों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वहां प्लास्टिक की कुर्सियां उछाली गईं।
उन्होंने बताया कि हमलावरों ने सुरजीत सिंह और उनके दस से ज्यादा समर्थकों को बुरी तरह से चोटिल कर दिया है। जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। सुरजीत सिंह के सिर, कंधों और सीने पर काफी चोटें लगी हैं। उधर, एसएसपी सोहेल मीर ने बताया कि सारे मामले की जांच करवाई जा रही है। आरोपित किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।